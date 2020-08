Nytt trenerteam i Larvik

Larvik Håndballklubb har hentet inn Are Ruud som hovedtrener for eliteserielaget, mens den mangeårige keeperstjernen Lene Rantala blir hans assistent.

Lene Rantala er tilbake i Larviks trenerteam foran neste sesong. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

Det opplyser klubben i en pressemelding mandag kveld.

Larvik ble degradert til 1. divisjon våren 2019 som følge av økonomiske vansker, men rykket rett opp igjen med Lars Wallin Andresen som trener. Han velger nå å overlate ansvaret til Are Ruud.

– Jeg er stolt over å ha fått denne muligheten, og at vi fikk så stor suksess den sesongen. For å ta steget fullt ut i Eliteserien ser jeg imidlertid at det kreves noe mer erfaring på høyeste nivå, sier Andresen.

Lene Rantala er dessuten tilbake i trenerteamet i Larvik og blir assistenttrener.