Dropper prisutdeling for første gang i historien

Gullballen blir ikke utdelt i 2020 grunnet koronaviruset.



Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hverken Lionel Messi eller noen av de andre fotballstjernene vil bli tildelt gullballen for 2020. Foto: François Mori / AP

For første gang siden den første utdelingen i 1956 vil ikke Gullballen bli utdelt i år etter at koronapandemien satte fotballen på pause.

Det bekrefter L'Equipe mandag.

Les også Hegerberg om marerittet: – Litt av identiteten ble tatt fra meg

Ikke godt nok grunnlag

France Football, som står bak utdelingen av fotballens gjeveste individuelle pris, forklarer avgjørelsen med at grunnlaget for valget av vinner blir for lite etter at flere måneder gikk tapt som følge av koronaviruset.

– For første gang siden 1956 vil Gullballen ta en pause. Det vil ikke bli utdelt noen pris i 2020, fordi alle forholdene ikke blir møtt. Vi mener at dette året ikke kan behandles som et normalt år, skriver sjefredaktør Pascal Ferre.

Han begrunner det med at bare to (januar og februar) av elleve måneder ble spilt under normale omstendigheter, og at kamper er blitt spilt uten publikum.

Les også Stjernen kritiserte Trump. Nå hylles hun av Hegerberg: – En stor beundrer

Ada Hegerberg vant prisen for beste kvinnelige spiller i 2018. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Vil kåre et drømmelag

Ved kåringen utdeles det normalt fire priser. En til den beste mannlige og kvinnelige spilleren, en til beste keeper og en til den beste unge spilleren.

Ada Hegerberg vant prisen for beste kvinnelige spiller i 2018.

France Football vil i stedet la juryen kåre et drømmelag bestående av 11 spillere.