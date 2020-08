VM-eventyret over for snooker-sensasjonen

Norges håp røk ut i kvartfinalen.

Kurt Maflin satte inn sluttspurten for sent. Nå er VM over. Foto: Nigel French / PA / NTB Scanpix

Kurt Maflin (37) greide ikke å vende VM-kvartfinalen i snooker mot skotske Anthony McGill og måtte se seg slått 13-10 selv om han hevet seg betydelig tirsdag.

Han vant flere enn partier enn motstanderen den siste dagen, men var for langt bak etter den tunge mandagen.

Den norske VM-sensasjonen fikk lite til å stemme på den første kvartfinaledagen i snooker-VM, og han sto foran en formidabel oppgave mot den useedede skotten etter å ha kommet under 1-7 i best av 25 partier.

– Jeg er nede, men ikke ute. Tid til å slåss som en viking, meldte Maflin på Twitter mandag kveld.

Tirsdag gikk det atskillig bedre for ham, og han knappet inn på ledelsen. Han vant fem av de åtte partiene i dagens første økt, og dermed sto det 10-6 i favør McGill foran de avsluttende partiene tirsdag kveld.

– Jeg er fortsatt med og skal gi alt jeg har i kveld, tvitret Maflin tirsdag ettermiddag.

Han vant fire partier i kveldsøkta, men McGill vant tre og innkasserte semifinalebilletten.

Vendepunkt

McGill vant første kveldsparti og var dermed bare to fra semifinale. Maflin slo tilbake da han vant det neste 70-17 og det påfølgende 89-4. Han hadde noe på gang, men en miss da han ledet 17-8 i det neste partiet ble nådeløst straffet av motstanderen, som ikke forlot bordet før han hadde vunnet 83-17.

Med 12-8-ledelse til McGill tok spillerne tepause i visshet om at skotten hadde fem «matchballer». Etter pausen reduserte Maflin to ganger, den siste etter å ha ligget under 0-54, men det var hans siste hurra. Med 59-11-seier 23. parti kunne McGill juble for seier.

Tirsdagen sett for seg vant Maflin 9-6, men det var mager trøst for nordmannen, som øynet en historisk semifinale. Mange regnet ham som favoritt i kvartfinalen mot den useedede skotten.

Det er første gang en norsk snookerspiller har tatt seg til kvartfinale i VM. Det gjorde han på spektakulært vis.

Gjev skalp

Etter å ha slått ut 12.-seedede David Gilbert fra England med 10-8 i 1. runde tok han en av de aller gjeveste skalpene i form av den 5.-seedede skotten John Higgins. Den firedoble verdensmesteren var tapende finalist både i 2017, 2018 og 2019, men Maflin slo ham 13-11 i åttedelsfinalen.

Allerede før kvartfinalen hadde nordmannen sikret seg rundt 600.000 kroner i premiepenger.

Maflin er født og oppvokst i London, men 37-åringen har bodd på Ensjø i Oslo siden 2003.

McGills motstander i semifinalen blir 8.-seedede Kyren Wilson, som slo ut den toppseedede tittelforsvareren Judd Trump med 13-9. I den andre semifinalen spiller Ronnie O'Sullivan (6.-seedet) mot Mark Selby (7.). Altså skal tre engelskmenn og en skotte gjøre opp om tittelen.

