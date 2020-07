Eliteserien direkte: To RBK-spillere ut med skade

Etter at Valsvik kom inn har Hovland gått over til høyre side i midtforsvaret. Logisk, ettersom Valsvik er venstrebeint.

Skjeldbred river nesten av seg shortsen i fortvilelse over at pasningen tiltenkt Dahl Reitan er for lang.

Skjelbred involverer seg ganske mye offensivt. Ingenting tyder på at han har tenkt å løse den sentrale midtbanerollen som et sittende anker som knapt er inne på motstanderens halvdel.

Første pluss i margen for Skjelbred. Finner Trondsen motsatt med en strålende yttersidepasning. Se for deg Paul Scholes.

Etter at Åsen kom inn for Konradsen, spiller Rosenborg med to venstrebeinte indreløpere. Det er nok ikke en ønsket situasjon.

Dett var dett for Anders Konradsen. Etter ett og et halv minutt er Konradsen ferdigspilt. Huff.

Det er - passende nok - Per Ciljan Skjelbred som tar avspark. Da er første touch unnagjort. Pasningen til Valsvik var dessuten millimeterpresis. Perfekt start for den hjemvendte sønn.

