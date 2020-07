Eliteserien direkte: Ryker seiersrekken? Nå haster det for Bodø/Glimt

Siste innlegg

87′ DEL Bohinen med et herlig skuddforsøk fra hjørnet av 16-meteren. Like over Smits og tverrliggeren.

86′ DEL Det går litt tråere med Glimt nå. Flere lange baller opp uten adresse og generelt lavere tempo i angrepsspillet.

84 ′ Spillerbytte - Stabæk Jesper Isaksen Tortol Lumanza

84′ DEL Junker legger inn foran mål, men Glimt har bare én mann inne i boksen og innlegget går forbi alt og alle og ut til kast.

83′ DEL Lundal løfter inn mot Kinoshita, men igjen blir headingen ufarlig.

81′ DEL Zinckernagel lager et nytt frispark. Ingen store rop etter et nytt gult kort, men han må passe seg.

80′ DEL Hauge skjærer innover i feltet, men får ikke sendt av gårde et skudd. Ballen ender opp ute hos Berg, men skuddet hans fra 20 meter er svakt og går utenfor.

79′ DEL Så får Bodø/Glimt en kontringssjanse. Zinckernagel skal spille Skytte enkelt gjennom på sida, men slår den altfor hardt og går ut over dødlinja. Den muligheten burde Glimt fått mer ut av.

78′ DEL Stabæk er frempå med et innlegg, men vanskelig for Kinoshita å få den på mål. Går høyt over.

75′ DEL Moe kommer seg fint opp og header nesten upresset fra fem meter. Ballen går like over mål.

74′ DEL Hjørnespark til Glimt.

74′ DEL Rundt 20 minutter igjen, inkludert tillegg. Kampen er litt på vippepunktet nå. Klarer Glimt å få scoringen(e) som trengs for å vinne, eller stopper seiersrekken i dag?

73′ DEL Stabæk kommer fint fremover, men Jonassen får et litt for dårlig touch når han skal legge inn og ender opp med å løpe ballen ut av spill.

72 ′ Hjørnespark Slås lavt mot første. Saltnes er der, men får ikke gjort så mye med den og det blir utspark for Sandberg.

72′ DEL Nesten! Sandberg får unna den første ballen. Bjørkan plukker opp ballen etter at Berg slår inn igjen og skyter fra 10 meter. Via et Stabæk-bein og til nytt hjørnespark.

71 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Sammy Skytte Sondre Brunstad Fet Glimt gjør også dagens første bytte.

71′ DEL Olsen Øveraas header en bakromsball ut over linja. Hjørnespark til bortelaget.

69 ′ Hjørnespark Smits får en hånd på ballen like foran Hanche-Olsen. Dommeren blåser frispark til Glimt.

68′ DEL Stabæk gjør et dobbeltbytte.

67 ′ Spillerbytte - Stabæk Magnus Strandman Lundal Oliver Edvardsen

67 ′ Spillerbytte - Stabæk Kosuke Kinoshita Erik Botheim

67′ DEL Bohinen går for skudd. I muren og ut til hjørnespark.

67′ DEL Men muligheter for begge deler ...

66′ DEL Ser ut til at hjemmelaget faktisk skal prøve seg med et innlegg.

66 ′ Gult kort! Brede Moe - Bodø/Glimt Feller Vetlesen like utenfor 16-meteren. God skuddposisjon nå for Stabæk.

65′ DEL Vetlesen løfter inn mot Edvardsen, som prøver seg med et akrobatisk skuddforsøk. Han treffer imidlertid ikke ballen, og dermed blir det naturligvis ikke farlig for Smits.

63′ DEL Hauge fanger opp ballen i returrom etter et hjørnespark, men skuddet hans blir ikke farlig. Høyt over.

61 ′ Mål for Stabæk! Stabæk 2 - 2 Bodø/Glimt Mål: Kornelius Norman Hansen Målgivende: Tortol Lumanza UTLIGNING! Edvardsen med et par dragninger før han legger ut til Lumanza. Han svinger ballen inn og på bakre er Normann Hansen helt alene. Vingen styrer ballen forbi Smits og da er vi likt på Nadderud!

58′ DEL NESTEN FOR STABÆK! Bjørkan prøver å skjerme ut ballen, men Edvardsen snapper opp. Sender inn ballen mot Botheim, men han får ikke styrt ballen mot mål fra fem meters hold.

57′ DEL Stabæk er tøffe i taklingene. Litt temperatur ute på Nadderud for øyeblikket.

55′ DEL Tøff duell mellom Vetlesen og Bjørkan. Dommeren gir frispark til Glimt.

55 ′ Gult kort! Oliver Edvardsen - Stabæk Hindrer Glimt på en kontring.

54 ′ Gult kort! Sondre Brunstad Fet - Bodø/Glimt Lager to raske frispark.

53′ DEL Kjempesjanse! Zinckernagel er først på en lang ball i bakrom. Legger ut mot Hauge som står midt foran mål på 12-13 meters hold, men pasningen er litt for løs og Hauge får et halvt sekund dårligere tid enn optimalt. Skuddet ender opp høyt over mål.

51′ DEL Normann Hansen legger inn. Lumanza er nær ved å få styrt den mot mål med hodet, men får ikke skikkelig treff.

50′ DEL TVERRLIGGER! Zinckernagel får kjempetreff fra 25 meter. Ballen smeller i tverrliggeren og rett ut igjen.

49′ DEL Zinckernagel feller Jonassen på vei fremover etter at Stabæk prøver å sette i gang spillet raskt. Lever litt farlig nå, Zinckernagel. Dansken fikk gult kort i første omgang.

46′ DEL Stabæk går rett i angrep. Vetlesen legger inn, men finner bare Smits.

2. omgang

DEL Det var det i første omgang. Bodø/Glimt har utvilsomt vært det beste laget og leder fortjent. De har hatt flere gode muligheter til å score flere mål også. Stabæk har også hatt noen gode muligheter til å score, så det er fremdeles spenning før andre omgang.

Pause

45 + 2′ DEL KJEMPESJANSE FOR JUNKER! Får ballen på åtte meter, men sender ballen centimetere utenfor stolpen.

45 + 1′ DEL Det er lagt til ett minutt.

45 ′ Gult kort! Andreas Hanche-Olsen - Stabæk Gjør det samme som Zinckernagel. Hans fjerde gule kort for sesongen og han må dermed stå over neste kamp. Stabæk har Amankhwah tilbake på benken i dag.

44′ DEL Hauge setter full fart fra egen banehalvdel. Har flere lagkamerater med seg, men velger å gå helt til han skyter fra 18 meter. Sandberg får slått den unna og Hanche-Olsen får akkurat klarert unna foran Zinckernagel.

41 ′ Gult kort! Philip Zinckernagel - Bodø/Glimt Sparker bort ballen. Ikke mer enn fem-seks meter, men det gule kortet får han uansett.

41′ DEL Hauge setter full fart inn i feltet. Glimt kombinerer fint, men får akkurat ikke spilt seg fri på åpent mål. Stabæk får ryddet unna i siste liten.

40′ DEL Zinckernagel prøver å komme seg ned til linja. Dit kommer både han og ballen - og vel så det. Blir et utspark for Sandberg.

38′ DEL Berg løfter inn igjen. Brunstad Fet kommer ikke helt over den og header over mål.

38 ′ Hjørnespark Botheim header unna.

38′ DEL Nesten for Glimt! Junker hopper over og ballen går til Brunstad Fet. Han får ikke skutt, men Glimt får et hjørnespark.

32′ DEL Publikum roper på straffe etter en duell mellom Lode og Edvardsen. Smehus Kringstad vinker det videre.

30 ′ Hjørnespark Offside inne i feltet etter at ballen heades inn igjen. Stabæk tar over.

29′ DEL Nesten 1-3! God Glimt-kontring og Zinckernagel spiller inn mot Bjørkan som har et åpent mål. I siste liten kommer Solheim inn og får ballen ut til hjørnespark.

28′ DEL Moe header ut.

28′ DEL Stabæk skaffer seg et nytt hjørnespark.

28′ DEL Jonassen prøver seg med en innøvd variant, men slår den bak alle og den går ut til kast.

27′ DEL Stabæk skaffer seg et frispark i god innleggsposisjon, like utenfor hjørnet av 16-meteren.

26′ DEL Fin ball gjennom til Zinckernagel. Han prøver å ta med seg ballen istedenfor å sende den direkte inn foran mål. Ender opp med å miste kontrollen og ballen går ut til utspark for Sandberg.

23 ′ Mål for Stabæk! Stabæk 1 - 2 Bodø/Glimt Mål: Mats Goberg Solheim Målgivende: Oliver Edvardsen NÅ SITTER DEN! Moe header ut hjørnesparket. Edvardsen plukker opp ballen og svinger inn på lekkert vis til Solheim. Forsvarsspilleren leverer en utsøkt heading og sender Stabæk inn i kampen igjen.

23′ DEL Edvardsen spinner rundt med Bjørkan og får til slutt et hjørnespark.

22′ DEL DER MÅ JO STABÆK SCORE! Vetlesen får ballen på syv meter, men treffer ikke skikkelig. Ballen går dermed til Botheim, men han får ikke ballen forbi Smits. Returen går ut til Edvardsen, som blåser den over fra åtte-ni meter.

18 ′ Mål for Bodø/Glimt! Stabæk 0 - 2 Bodø/Glimt Mål: Kasper Junker MÅL IGJEN! Berg prøver seg med et skudd og Sandberg gir en dårlig retur. Den er Junker først på og setter ballen via tverrliggeren og i mål.

18′ DEL Ganske lignende posisjon Berg scoret på mot Molde ...

18′ DEL Bortelaget har frispark, rundt 30 meter fra mål.

16′ DEL Glimt styrer virkelig. Nytt fint angrep og Brunstad Fet skyter fra 18 meter. Treffer bra, men den går rett på Sandberg.

12 ′ Mål for Bodø/Glimt! Stabæk 0 - 1 Bodø/Glimt Mål: Ulrik Saltnes Målgivende: Philip Zinckernagel SÅ SITTER DEN! Saltnes møter hjørnesparket først og får styrt ballen inn like ved den nærmeste stolpen. Fin prestasjon av midtbanespilleren.

12′ DEL Saltnes kommer inn i feltet. Prøver å finne en lagkamerat foran mål, men lykkes ikke med det. Klareres ut til hjørnespark.

11′ DEL Zinckernagel blir spilt alene, men han er i offside. Sandberg er også fint ute og får ballen unna.

10′ DEL Glimt ruller opp og Sampsted kommer seg til innlegg. Løfter den bak i feltet mot Hauge, men vingen taper duellen. Stabæk får et frispark like etter.

9′ DEL Lang ball opp mot Botheim. Moe er fint ute og vinner ballen. Publikum og Botheim roper på frispark, men dommeren vinker det bare videre.

8′ DEL Det er er Bodø/Glimt som har kommet best i gang så langt og som styrer det meste av spillet.

7′ DEL Stabæk vinner ballen gunstig og får en god kontringsmulighet, men Glimt forsvarer seg mesterlig og Stabæk må vende hjemover.

4′ DEL Glimt fyller bra opp i boksen og Bjørkan kommer seg til innlegg. Han slår det langs bakken og Sandberg er raskt nede og får tak i den.

2′ DEL Botheim jager en lang ball, men Lode får den unna. Ser ut som om stopperen fikk seg en liten trøkk i duellen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Stabæk har også levert bra og ligger på femteplass før kampen. Hjemmelaget har to seirer og to uavgjort fra de siste fire kampene og er tilsynelatende i god form.

DEL Det de fleste lurer på i dag er jo om Bodø/Glimt kan fortsette den elleville seiersrekken de har startet sesongen med. Ti seirer på ti forsøk har det blitt så langt for serielederen.

DEL Det har vært spekulert i hvorvidt Junker ville rekke kampen, men den danske spissen er altså med fra start. Junker var på lån i Stabæk i fjor høst og spilte 77 minutter for Stabæk da de to lagene møttes på Nadderud i fjor. Den kampen endte noe så sjeldent som 3-3.

DEL Bodø/Glimt er dermed uforandret fra seieren mot Molde i helga, mens Stabæk gjør ett bytte fra 0-0-kampen borte mot Start. Det er Edvardsen som kommer inn for Gall.

DEL Bodø/Glimt (4-3-3): Smits - Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan - Brunstad Fet, Berg, Saltnes - Zinckernagel, Junker, Hauge.

DEL Stabæk (4-3-3): Sandberg - Olsen Øveraas, Solheim, Hanche-Olsen, Jonassen - Vetlesen, Lumanza, Bohinen - Norman Hansen, Botheim, Edvardsen.