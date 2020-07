«En klubb på denne størrelsen tåler en sesong utenfor Champions League av og til. Men den tåler ikke at det blir en vane»

Ett poeng holder for Ole Gunnar Solskjær mot Leicester. Da blir det Champions League neste sesong på Old Trafford. Foto: MARTIN RICKETT / REUTERS

Analyse: Matematikken har to streker under svaret. Fotballen i Premier League har det samme. Nedrykk og kvalifisering til Champions League definerer sesongen for de fleste managere – også en nordmann.