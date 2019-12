Konflikten i Catalonia kan gi demonstrasjoner i kveldens El Clásico: – Det vil være en total katastrofe

Kveldens kamp mellom Barcelona og Real Madrid kan bli utsatt for andre gang etter fare for demonstrasjoner. Spania-ekspert forklarer hva som ligger bak konflikten.

Barcelonas superstjerne Lionel Messi og Real Madrid-kaptein Sergio Ramos i klinsj under El Clásico-oppgjøret i den spanske hovedstaden forrige sesong. Foto: Manu Fernandez, AP / NTB scanpix

Onsdag klokken 20.00 tar Barcelona imot Real Madrid i sesongens første El Clásico.

I utgangspunktet skulle kampen vært spilt for to måneder siden, 26. oktober. Det spanske fotballforbundet valgte å utsette oppgjøret etter opptøyer og demonstrasjoner som preget den katalanske hovedstaden i oktober.

Bakgrunnen for opptøyene var at ni katalanske politikere ble dømt til mellom 9 og 13 års fengsel i spansk høyesterett etter forsøkene på å løsrive Catalonia tilbake i 2017.

Nå varsler den katalanske uavhengighetsgruppen Tsunami Democratic en potensiell demonstrasjon under kampen. Gruppen har bedt kamparrangør FC Barcelona om å tillate tilskuere å vise frem synlige bannere for millioner av TV-seere, med det politiske budskapet: «Spain, sit down and talk».

Flere medier, deriblant The Guardian, mener det trolig er snakk om en banestorming om gruppen ikke får det som de vil. Samme avis sier også at Barcelona blankt har avvist kravet til Tsunami Democratic før kampen.

Det skriver avisens artikkelforfatter, Sid Lowe, også på sin Twitterkonto. Han er The Guardians ekspert på spansk fotball:

– Vil være en katastrofe

Spania-ekspert Marcus Buck følger konflikten i Catalonia tatt. Han er spent på om El Clásico vil handle om mer enn bare fotball onsdag kveld.

– Dette er et stort problem for det spanske fotballforbundet og ikke minst for Barcelona som klubb. De er ansvarlig for sikkerheten, og man vet aldri hva som skjer under demonstrasjoner. I Catalonia er man vant til grep som å nekte å synge nasjonalsangen, men denne typen trusler er man ikke vant til, sier Buck, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Hva vil konsekvensen av en demonstrasjon være i kveldens kamp?

– Det vil være en total katastrofe, helt åpenbart. De har allerede utsatt kampen en gang, og hvis konflikten skal prege fremtidige El Clasicos er det dumt. Det ville vært katastrofalt om man ble tvunget til å flytte kampen til en nøytral plass, svarer Buck.

Det er stor usikkerhet før kveldens El Clásico, grunnet trusler om demonstrasjoner under kampen mellom Barcelona og Real Madrid. Foto: SUSANA VERA, REUTERS / NTB SCANPIX

Han mener fotballklubben Barcelona gjør riktig i å avvise en organisert politisk protest med bannere under kampen.

– Barca er en medlemsstyrt klubb, bestående av ulike fraksjoner. Noen fraksjoner innad i klubben er mer positive til uavhengighetsforkjempere og vil inngå en avtale med supporternes Ultras om en avtale der de kan ha med politiske bannere på kamp. Andre fraksjoner i klubben er helt mot dette. Hvis de lar supporterne få slik makt under kamper kan det gå skikkelig galt, mener Buck.

Bevæpnede vakter passer på Barcelonas spillerbuss mens spillerne forlater Camp Nou i retning spillerhotellet for å slappe av før kveldens kamp. Foto: Joan Mateu / AP

140 år gammel konflikt

Buck forteller at konflikten i Catalonia strekker seg helt tilbake til 1880-tallet, da den industrielle revolusjonen for alvor traff Spania. Urbanisering og sekularisering kom i fremmarsj, noe som ble dårlig mottatt fra det daværende styret og innlandet i Catalonia.

– Det er en intern konflikt mellom katalaner og katalaner, det er ikke Catalonia mot resten av Spania. Men det er blitt Spania sitt problem fordi regionen tilhører landet, forklarer Buck.

På tross av at Catalonia har avholdt folkeavstemning og en rekke demonstrasjoner mot uavhengighet fra Spania, avviser Buck at dette er et ønske av flertallet i regionen.

– Nei, overhodet ikke. Selv om folkeavstemningene alltid får høy oppslutning mot uavhengighet, er det alltid under halvparten av katalanerne som stemmer, mener Buck, som samtidig anslår at rundt 30–40 prosent av Catalonia ønsker uavhengighet.

Buck tror også det er en klar hensikt bak at Tsunami Democratic vil skrive budskapet på engelsk i kveldens kamp.

– Det er helt klart et stunt i håp om å få internasjonal oppmerksomhet. Paradokset her er at Spanias statsminister Pedro Sanchez allerede er forhandlinger med Catalonias regionspresident Quim Torra. Resultatet vil nok være en grunnlovsendring der Catalonia for økt selvstyre, slik som i Baskerland. Problemet er at dette vil ta åtte til ti år, det har ikke protestantene tid til, sier Buck.

Lionel Messi og Luis Suárez forlater Camp Nou i retning spillerbussen. Foto: Joan Monfort / AP

– Viktigste er at kampen blir spilt

Før kveldens kamp har allerede demonstrant-truslene fått konsekvenser for fotballstjernene. Både Barcelona og Real Madrids spillere bor på hotellet Sofía, høyt beskyttet og kun 600 meter unna Camp Nou. Spillerne vil bli fraktet i anonyme busser til stadion rundt to timer før avspark.

– Det er noe uvant for oss. Vi er blitt fortalt at vi skal dra samtidig og det skal vi gjøre. Det viktigste er at kampen blir spilt, sa en håpefull Zinédine Zidane til BBC før kampen.

Barcelona – Real Madrid skal i utgangspunktet begynne 20.00 onsdag kveld. Kampen vises på Strive.

