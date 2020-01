Så mye tjener Lindvik på bragden i Hoppuka

Marius Lindvik (21) tok en eksepsjonell annenplass i den gjeve Hoppuka. Det kommer ikke uten konsekvenser.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marius Lindvik kunne glise for en gjev annenplass i Hoppuka. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

BISCHOFSHOFEN: Både pappa Trond og mamma Torill Lindvik ga sønnen en god klem nede ved sletta da annenplassen i Hoppuka var sikret. Deretter fulgte gratulasjoner og lovord i fleng.

– Nå må jeg ta et par intervjuer der borte, sa han deretter til foreldrene og pekte bort til pressesonen noen meter bortenfor.

Den setningen oppsummerer på mange måter de siste dagene i 21-åringens liv. Fra å være en relativt ukjent utøver, vet «alle» hvem Rælingen-hopperen er.

– Det er ganske stor forskjell på før og etter en pallplass i Hoppuka, sier Daniel-André Tande til Aftenposten.

Han vet hva han snakker om. I 2017 kom han på tredjeplass i den gjeve turneringen. I hoppmiljøet er han et av de virkelig store navnene, og må uansett resultat svare for egen prestasjon til både norske og utenlandske medier.

– Plutselig er det mange flere som vet hvem du er. Du får høyere respekt i hoppmiljøet når du vinner de rennene Marius har gjort her. Da får du et navn folk har mer respekt for, forteller han.

LES MER OM FINALEN: Lindvik hylles av skitopp etter bragd i Hoppuka: – En utrolig atlet

Marius Lindvik har fått enormt mye oppmerksomhet de siste ti dagene. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Veldig uvant

Siden 28. desember har 21-åringen virkelig fått merke oppmerksomheten tett på kroppen. Mediene har hengt etter ham, publikum har stått i kø for en autograf eller en «selfie» og telefonen har nærmest laget lyd konstant.

– Det har vært veldig uvant. Jeg er ikke vant med å ha et kamera opp i ansiktet hele tiden. Det er også litt kult, innrømmer han.

– Men det kan også bli veldig mye. Jeg merker det, at når jeg kommer hjem, så blir senga fryktelig god, la han til.

Alexander Stöckl både tror og håper Lindvik ikke lar seg rive med at oppmerksomheten han har fått i Tyskland og Østerrike.

– Han får sikker flere forespørsler og må ta en lengre runde i mediesonen, men forhåpentlig forblir hverdagen den samme. Det var med den hverdagen han gjorde det bra, at han har sine rutiner, veldig stort fokus på idretten og ikke noe annet. Det håper jeg han fortsetter med, konstaterer landslagssjefen.

LES MER OM LINDVIK: Hoppfenomenet ble emosjonell da han pratet om faren: – Hadde ikke klart det uten ham

Pappa Trond og mamma Torill Lindvik fulgte rennet fra Bischofshofen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Så mye tjener han på suksessen

Det er derimot ikke bare heder og ære han nå får glede av. På bankkontoen har det også vært betydelig pågang siden første dag av Hoppuka for ti dager siden.

I løpet av turneringen vant han rennene i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. I tillegg gikk han til topps under en kvalifisering. Det betyr at Lindvik vil motta omtrent 310.000 kroner i premiepenger. Det tilsvarer en pen dagslønn på 31.000 kroner.

Annenplassen sammenlagt i Hoppuka tjener han ingenting ekstra på. Det er kun førsteplassen som premieres med en pengesum.

– Det kommer veldig godt med. Det er veldig godt å kunne klare seg selv uten å måtte bekymre seg for det. Det er godt, sier han.

Det er likevel en mindre pengegevinst sammenlignet med landets største langrennsprofiler. Etter seieren i Tour de Ski nylig, tjente Therese Johaug 645.000 kroner. Johannes Høsflot Klæbo fikk 422.000 etter å ha endt på tredjeplass.

Lindvik har aldri opplevd et stort økonomisk behov i karrieren tidligere, men foreldre har lenge støttet ham med midler for at han skal kunne satse.

– Har det vært krise har jeg kunnet spørre dem, sier han.

– Er det deilig å ikke måtte spørre lenger?

– Ja, veldig digg, svarer han raskt.

LEST DENNE? Derfor dytter ikke nordmennene fra bommen for å få høyere fart

Marius Lindvik fikk en sjekk på 5000 euro for å vinne kvalifiseringen i Innsbruck. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Superstjerne

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener Lindvik har løst trykket fra omgivelsene på en fremragende måte. Han mener norsk hoppsport nå nyter godt av suksessen.

– Vi er nok det laget som slipper mediene nærmest inn på oss av dem som er her nede. Vi har skjønt at idretten vi driver med er liten, og vi er avhengig av at mediene gidder å følge oss, sier han.

Han tror Lindvik kan forvente seg enda flere goder fremover.

– På sikt tjener kanskje Marius på det. Han har fått oppleve nå hvordan det er å være en superstjerne. Da får vi se om han kan bygge videre på det, sier Bråthen.

Hovedpersonen begynner å le når han blir konfrontert med Bråthens superstjerne-uttalelse. Han ønsker derimot ikke å bruke slike ord om seg selv.

– Jeg føler meg ikke sånn, men det er morsomt at folk følger med og ser på. Jeg har fått veldig mange gratulasjoner fra venner og bekjente. Det er veldig stas og kult, sier Lindvik.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 21:44