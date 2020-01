Hoppuka direkte: Lindvik tangerte bakkerekord med supersvev

Godt nyttår!

Velkommen til dekningen av Nyttårshopprennet fra Garmisch-Partenkirchen. Vi har syv nordmenn med, med Robert Johansson best plassert i sammendraget etter at han var beste norske i åpningsrennet for to dager siden. Likevel var det førstehoppet til Marius Lindvik som var mest lovende i Oberstdorf, da han var lengst av samtlige med 139 meter. Om han klarer å levere slik i to omganger er han en reell vinnerkandidat.