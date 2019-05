TIL-TUIL: 3–0 (0–0)

Etter å ha slått ut Bossekop hele 6–0 borte i første runde i G19-NM, var det lokaloppjør mot TUIL torsdag.

Sindre Adolfsen sendte hjemmelaget i ledelsen på Alfheim etter 55 minutter, før Didrik Hafstad satte inn 2–0 litt over et kvarter før slutt, før Peter Bjerke satte spikeren i kista med 3–0 like før full tid.

Fikk du med deg denne? Tromsø-duoen kan bli historisk på idrettstinget – her er deres hjertesaker

Dermed er TIL klare for 3. runde i NM, som eneste lag fra Tromsø.