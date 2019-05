Ekspertene beundres av Hegerbergs Champions League-show: – Representerer landet sitt på en fantastisk måte

– Ada Hegerberg slutter aldri å imponere, konstaterer Klaveness overfor Aftenposten.

Hun har akkurat sett en førsteomgang der verdens beste kvinnelige fotballspiller, fra Norge, nærmest har avgjort Champions League-finalen på egen hånd.

– I sin fjerde mesterligafinale putter hun tre mål – før pause. Det er makeløst og hun forsterker sin posisjon som verdensklassespiller, sier Klaveness.

Fire touch – tre mål

I løpet av seksten små minutter scoret Hegerberg sitt hat trick. Først etter et innlegg der Hegerberg la ballen til rette på førstetouchet, og satte ballen i mål på det andre med sitt høyreben. På scoring nummer to trengte hun kun én touch.

Hegerberg mottok et innlegg langs bakken fra Majri, og sette ballen i mål med sitt venstreben.

Også på den tredje scoringen trengte Hegerberg kun en ballberøring. Etter et innlegg fra høyrekanten var hun på plass igjen. Denne gangen satte 23-åringen ballen inn på hel volley.

Trist at Hegerberg ikke spiller for Norge

Hegerberg takket i 2017 nei til videre spill for Norge, og skal ikke delta i sommerens VM-sluttspill.

– Mye er sagt om at hun per i dag ikke spiller for Norge. Det er trist, men jeg er likevel stolt av at Ada er fra Norge og på den måten representerer landet sitt internasjonalt på en fantastisk måte, sier Klaveness som har hatt flere samtaler med superspissen etter at hun ble ansatt som direktør for elitefotball i NFF.

– En helt rå prestasjon

Fotballekspert i TV 2, Solveig Gulbrandsen, fikk naturligvis også med seg Hegerbergs storspill i Champions League-finalen.

– Den prestasjonen hun leverte i dag var bare helt rå. Tidligere har jeg satt fingeren på at hun må levere i store kamper også, og det gjør hun for alvor i dag. Hun leverer et «boksspill» på internasjonalt nivå, og på den ene scoringen bidrar hun til og med i forarbeidet. Hun viser igjen at hun er en stor spiller, sier Gulbrandsen.

– Er hun verdens beste?

– Som tidligere midtbanespiller så er jeg svært opptatt av dem som jobber hjemover og er med i det oppbyggende spillet. Det er så mange andre gode fotballspillere, og derfor er det dumt at Ada ikke skal være med til VM for å få målt seg med nivået der. Når det gjelder spisser er hun verdens beste, og i kveld la hun inn en sterk søknad som den beste spilleren i verden, svarer Gulbrandsen.

Storspillet skapte reaksjoner

Hegerberg har som kjent sagt nei til å spille for det norske landslaget, og blir ikke å se i Norges VM tropp i Frankrike i juni. Etter hattricket i Champions League-finalen kom det flere reaksjoner på Twitter, der skuffelsen uttrykkes over at Lyon-spilleren ikke blir å se i norsk landslagsdrakt i sommerens VM.

Fotballeksperter Jesper Mathisen (TV 2) og Joakim Jonsson (Eurosport) var blant de som reagerte på Twitter:

Mener jeg har lest at landslaget vårt har blitt et så godt kollektiv at det er bedre uten Hegerberg...



Vel, da regner jeg med vi vinner mesterskapet i sommer, for jeg vil tro kollektivet hadde blitt bedre av ei som scorer hat-trick på et kvarter i CL-finalen⚽️🇳🇴 Enormt levert🙌 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) May 18, 2019

Ada Hegerberg er som Zlatan for Sverige. En verdensstjerne. Det må lagkamerater og trenere forholde seg til. Norge kan kvalifisere seg og gå videre, men aldri vinne mesterskap uten sin største stjerne. Nå vant ikke Sverige noe med Sverige, men var samme prinsipp der. #adagate — Joacim Jonsson (@Joacim_Jonsson) May 18, 2019

Gulbrandsen forstår at folk reagerer på at Ballon D’or-vinneren for 2018 ikke representerer Norge.

– Ja selvfølgelig skjønner jeg at folk reagerer på det. Hun har sagt at hun ikke ønsker å være med. Jeg håper hun kommer der at hun vil spille for Norge igjen etter hvert. Hun er ung og har allerede opplevd så mye suksess på klubblag, så på et eller annet tidspunkt så tror jeg hun vil bli trigget til å spille mesterskap for Norge, sier Gulbrandsen.

Tror Hegerberg vil gjøre comeback for Norge i fremtiden

– Hva skal til for at Hegerberg gjør comeback på landslaget?

– For det første må det komme nye trenere inn. Jeg vet selv som tidligere spiller at man noen ganger har trenere som fungerer og andre ganger ikke. Det virker som det har vært en kræsj i dette tilfellet, hun kommer nok ikke til å spille under Martin (Sjögren), mener Gulbrandsen, som er sikker på at Norge ville stått sterkere i sommerens VM med Ada Hegerberg i troppen:

– På landslaget må hun spille helt annerledes, ettersom Norge ikke er like gode som Lyon. Hun hadde fått ballen sjeldnere og måtte ha løpt mer uten ball. Det er stor forskjell fra å spille på det beste klubblaget til å spille for Norge. Men jeg er helt sikker på at Norge sin tropp ville vært sterkere med Ada, legger fotballeksperten til.