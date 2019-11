Det skriver Det spanske fotballforbundet (RFEF) på sine nettsider mandag. Endringen innebærer også at supercupen skal spilles i januar og ikke på sensommeren som tidligere.

– Takket være denne endringen vil klubbene være i stand til å planlegge forberedelsene til sesongen bedre, skriver forbundet.

Supercupen vil bli avviklet som en turnering der fire lag deltar. Mandag ble trekningen av semifinalene for 2020-utgaven gjennomført. Der skal regjerende seriemester Barcelona ut mot Atlético Madrid, mens Real Madrid møter Valencia.

Turneringen spilles i perioden 8. til 12. januar, og samtlige kamper skal gå i den saudiarabiske byen Jeddah.

Planene om å flytte supercupen til Saudi-Arabia har møtt sterk kritikk. Den tidligere kvinnelandslagsspilleren Veronica Boquete har kalt avgjørelsen «en seier for penger og business fremfor sport».

Den spanske regjeringen har gjort det klart at den ikke kan støtte planene.

– Pengene overskygger alt

Petter Veland følger spansk fotball tett for Viasat. Han er ikke i tvil om at penger er den eneste motivasjonen bak avgjørelsen, og at forbundet får så mye at de velger å ta den negative omtalen som nå kommer.

– Det er snakk om så mye penger, at det overskygger alt annet. De tar støyten nå, og så koser de seg med pengene etterpå, sier Veland til Aftenposten.

Han sier at reaksjonene i Spania er sterke og kaller misnøyen ekstrem. Ingen klarer å se noen sportslige årsaker.

– Gjør de turneringen tilgjengelig for et nytt publikum? Ja. Hvorfor velger de da Saudi-Arabia? Fordi de betaler klart mest, sier Veland.

Det er spesiellt menneskerettighetssituasjonen i landet som får fotballfansen til å reagere.

Det spanske fotballforbundet har ikke opplyst hva det får ut av avtalen med Saudi-Arabia økonomisk, men deler av overskuddet skal brukes på amatør- og kvinnefotball.

I 2017 ble det tillatt for kvinner å overvære fotballkamper på stadioner i Saudi-Arabia.

Veland forteller at spanske Marca har skrevet at avtalen skal være verdt ca. 1,2 milliarder kroner de tre neste årene.

Et paradoks i det hele er at den spanske ligaen har bestemt at kampen mellom Villarreal og Atlético Madrid skal spilles i Miami 6. desember. Dette er imidlertid det spanske fotballforbundet en sterk motstander av, og de prøver å få omgjort avgjørelsen.

Å flytte kamper i egen turnering til utlandet har de imidlertid ingenting imot.