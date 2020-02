EIK stepper inn for Bryne og møter Sandnes Ulf på Varhaug

Bryne FK trekker seg fra fredagens treningskamp mot Sandnes Ulf, men divisjonskollega EIK blir ny motstander på Varhaug.

Bryne-trener Jan Halvorsen har så store skadeproblemer i troppen at han har trukket laget fra helgens treningskamp mot Sandnes Ulf på Varhaug. Foto: Pål Christensen

Det melder Sandnes Ulf Toppfotballs daglige leder, Tom Rune Espedal, til Aftenbladet tirsdag kveld.

Trener Steffen Landro fortalte mandag at Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen hadde gitt beskjed om at mange skader gjorde troppen tynn for tiden, og at det kunne være aktuelt å melde avbud.

Espedal fikk den endelige beskjeden og er glad for at EIK stiller på kort varsel. Sandnes Ulf måtte som kjent avlyse kamp forrige helg da laget skulle møtt Vard Haugesund, men ble værende i Tyrkia grunnet flytrøbbel.

Jærbladet skriver at en av de skadede Bryne-spillerne, Andreas Jacobsen, er så rammet av kneskade at han legger opp med umiddelbar virkning.

Bryne må dermed hente ny back, ny kantspiller og en eller to ny spisser.

Aftenbladet er kjent med at tidligere Bryne-spiller, Henning Romslo, er interessert i å gjøre comeback etter at han har sagt nei til videre spill for EIK.

