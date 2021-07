Sagosen lærte av kaos-mesterskap

Sander Sagosen (25) ble sjokkert over manglende smittevern under VM i Egypt i januar. Nå reiser laget fullvaksinert til OL i Japan – uten angst for corona og med en felles enighet om å prøve å ikke la seg påvirke av omgivelsene.

FORSØKT STOPPET: Sander Sagosen tiltrekker seg alltid mye fokus fra motstanderne, som her mot Portugal under VM i Egypt i januar. Foto: Petr David Josek, AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg tror alle forstår at vi er ekstremt revansjelystne og giret på å gjøre det bedre i OL enn vi gjorde det under VM i Egypt, sier Sagosen til VG om mesterskapet hvor Norge røk ut mot Spania i kvartfinalen.

Allerede før den første gruppekampen uttrykte 25-åringen og lagkameratene overraskelse og bekymring for smittevernregimet i Kairo. Når håndballgutta deltar i OL for første gang på 49 år i juli, vil de fokusere kun på det sportslige.

– En evaluering blir alltid internt, så jeg skal ikke gå ut med for mye av det vi snakket om etter VM, men som lag var vi enige om at vi må ta lærdom av situasjonen vi sto i. Vi reiste til Egypt med et favorittstempel. Vi må håndtere situasjonen bedre. Vi kan ikke krisemaksimere og tenke på så mye annet enn å spille håndball.

– Vi tok lærdom, og jeg gjorde det personlig, av hvordan det være å i et slikt type «bobleregime». Nå vil alle på laget vårt være fullvaksinert så man vil ikke ha den angsten over å bli smittet selv. Det er alle takknemlige for, forteller verdens trolig aller beste håndballspiller.

Lagkamerat Kristian Bjørnsen er inne på det samme.

– Nøkkelen ligger også i at vi er noen erfaringer rikere fra Egypt. Vi håper at disse kan hjelpe oss litt på veien. Selv om OL er nytt for alle på vårt lag, tror jeg vi skal være godt forberedt når vi starter. Opplegget som er lagt opp ser bra ut. Får vi til samspill og relasjoner som vi har klart tidligere, vil det kunne bli et bra mesterskap, sier Bjørnsen til VG.

– Et kjør uten like

Etter å ha forlatt Paris Saint-Germain til fordel for Kiel i fjor, vant Sagosen først Champions League i desember. Sist helg ble 25-åringen også tysk seriemester sammen med lagkamerat Harald Reinkind (28).

Titlene fører til mer drivstoff på tanken, etter en lang sesong.

– Det har vært et kjør uten like. Jeg føler jeg har levd i en boble de tre-fire siste månedene med kamp, restitusjon og så kamp igjen. Men jeg er veldig gladgutt om dagen. Det er titler jeg trener og jobber for. Det er det som driver meg som idrettsutøver. Når du har jobbet så hardt for noe i 48 uker, er det fantastisk å få det til, forteller Sagosen.

Onsdag stilte superstjernen på et pressetreff i Trondheim. Som fullvaksinert slapp 25-åringen karantene etter hjemkomsten fra Tyskland, etter et nytt år hvor han har begeistret mange – inkludert håndballekspert Ole Erevik.

– Det er vanskelig å ikke la seg imponere av Sander. Han er fantastisk. Virkelig, sier Erevik til VG, som fikk vennlig slakt av landslagsprofil Kent Robin Tønnesen i VGs VM-program i januar:

Viktig rolle

Den tidligere landslagskeeperen fikk aldri spille et olympisk mesterskap selv. Det er 49 år siden sist Norges håndballherrer var med i OL. Nå forventer Erevik nye, store prestasjoner av Sagosen i Tokyo.

– Du er aldri nervøs for at Sander er i dårlig form. Han er så viktig for landslaget og klubblaget. Han har tatt den rollen fenomenalt. Det er ikke sånn at han er 33 år gammel. Likevel løser han alle oppgaver han får som om han har gjort dette i all evighet, sier Erevik, før han utdyper:

– Den mentale biten – roen Sander har og lederegenskapene han har på banen er like imponerende som de sportslige prestasjonene. Alle har øynene rettet mot ham. Sander Sagosen er alltid fokuset for motstanderen. Og det syns jeg han løser forbilledlig.

Sagosen ler litt beskjedent da han hører rosen, før han deler sine egne betraktninger.

– Jeg har hatt en viktig rolle på landslaget siden jeg var 18–19 år. Jeg er vant til å spille under press. Og jeg legger størst press på meg selv. Jeg gleder meg bare til å få komme til OL. Jeg tror det er sunt for meg og alle guttene som ikke har vært i OL før å ikke se for oss for mye i forkant – for jeg tror ikke vi kan forestille oss helt hvordan det blir uansett.

Sagosen fikk mye ros også i forbindelse med VM i Egypt:

Tror 10 nasjoner kan ta gull

OL er delt inn i to puljer med seks lag, hvor fire går videre til kvartfinale fra hver gruppe. Norge er i pulje med Spania, Argentina, Tyskland, Frankrike og Brasil. Åpningsmatchen er mot sistnevnte lørdag 24. juli.

Sagosen tror hele 10 av 12 nasjoner kan ta gullet.

– Vi skal opp mot 11 av beste lagene i verden. Det blir knalltøft fra start til slutt. Jeg tror det passer oss fint. Vi pleier å spille oss bedre og bedre utover i mesterskap, sier Sagosen, før han legger til:

– Det er kanskje 10 gullkandidater i OL. Ni eller 10 lag kan spille om semifinaleplass, og er du der, kan alt skje.

Lagkamerat Bjørnsen tror Norge kan står for en bragd.

– Håpet om å gjøre et veldig bra mesterskap er virkelig der, og jeg tror at dersom vi får med oss den gode formen til flere av spillerne inn i OL, så har vi en sjanse til å gå hele veien, sier Bjørnsen.