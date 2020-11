Klaveness mener det har vært for mange landskamper – varsler møte med UEFA

Elitedirektør i Norges Fotballforbund Lise Klaveness (39) stiller spørsmål ved hvorvidt det var riktig å ha så stort landslagstrykk med den nåværende smittesituasjonen i Europa. Nå varsler hun et møte med UEFA.

SKEPTISK: – Det store spørsmålet er om det er riktig å ha så stort landslagstrykk når smitten er så stor. Det mener jeg at ikke var riktig, sier Lise Klaveness til VG. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi var forberedt på at det ville være flere smittede i troppen, på grunn av det store smittetrykket i hele Europa og i Norge. Det er selvfølgelig en klo i magen når man får det bekreftet, men vi var forberedt på det, sier Klaveness til VG.

Fredag formiddag kom nyheten om at ytterligere tre spillere har testet positivt for corona.

Norges landskamp mot Romania ble avlyst etter at Omar Elabedellaoui testet positivt. Nå har Marius Lode, Patrick Berg og Markus Henriksen fått viruset.

– Denne saken bekrefter hvor viktig det er at noen som har vært i nærkontakt med andre som er smittet, skal være i ti dagers karantene. Selv om en nærkontakt tester negativt, skal vedkommende være i karantene i 10 dager fra nærkontakten fant sted. Denne saken bekrefter hvor viktig det er at alle følger reglene, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

KRITISK: Helseminister Bent Høie (H) kom med en sterk anbefaling om å ikke reise til Romania. Det opprinnelige A-landslaget reiste aldri til Romania. Foto: Berit Roald

Først ble privatlandskampen mot Israel avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt.

Deretter startet en stor debatt rundt hvorvidt Norge skulle reise til Romania, noe som endte med at helsemyndighetene kom med en sterk anbefaling om å ikke spille kampen. UEFA bestemte at kampen ble satt til norsk 0–3-tap.

Norge måtte sende et «nødlandslag» til Østerrike for å få avviklet kampen, en kamp som endte 1–1.

– Denne uken har vært krevende, vi har stått i en vanskelig spagat mellom regelverket i Norge og det de andre landene følger i UEFA-protokollen. Klubbene her hjemme har gjort en formidabel jobb med smittevern gjennom året. Det har knapt vært smitte. Dette er det viktigste nå. Å skjerme klubbfotballen, sier Klaveness.

– Er du redd for at folk nå tenker at dere tok feil?

– Nei, vi må tåle at folk er kritiske til oss. Vi representerer medlemmene i Norges største idrett. Dette er ikke svart-hvitt. Vi har hatt veldig god dialog med helsemyndighetene siste dagene og vi ønsker å beholde et godt samarbeidsklima fremover, sier Klaveness – og fortsetter:

– Men når flyet står på Gardermoen og flyet skal ut, og dette var kamper som har vært planlagt i lang tid, måtte vi lene oss på det gjeldende regelverket, både i Norge og UEFA-protokollen. Det store spørsmålet er om det er riktig å ha så stort landslagstrykk når smitten er så stor. Det mener jeg at ikke var riktig.

– Bør NFF ta selvkritikk på noe område?

– Ja. Det må vi. Vi burde nok tidligere tatt grep om hvordan vi skal gå frem med potensielt smitteutbrudd. Det store spørsmålet er om landslagstrykket burde være så stort når smittetrykket i samfunnet er så økende og klubbfotballen så sårbar i forkant av sesongavslutning. Klubbfotballen er det viktigste vi gjør i et slikt år. Medisinsk er disse smittetilfellene uproblematisk. Spillerne har det bra og de er skjermet fra samfunnet. Men UEFA, og vi som medlemsnasjon, må bare erkjenne at det kommunikativt, politisk og emosjonelt ble for krevende å avvikle så mange landskamper i denne fasen.

– Kan du utdype hva du mener med at landslagstrykket ble for stort?

– Frem til dette vinduet har landslagsfotballen kunnet rulle og gå innenfor UEFA-protokollen og har fungert meget godt. Nå som smittetrykket er så stort i hele Europa ser vi at det har vært mange smittetilfeller i mange landslagstropper. I lys av endret smittesituasjon og også fordi klubbfotballen i de respektive landene står foran en sårbar avslutning på sesongen, ble det feil å avvikle fulle Nations League-runder under de rådende omstendigheter.

– Hvorfor har ingen i NFF tatt ansvar tidligere for å ta dialogen med UEFA?

– NFF har hatt løpende dialog med UEFA og UEFA har vært tydelig på at kampene skal avvikles. Som resten av Europa la vi dette til grunn. Norge er et av de landene med lavest smittetrykk i Europa. Nå må vi gå i ny dialog med UEFA for å trykke på justeringer i protokollen. I ettertid er det grunn til å stille spørsmål ved om disse landskampene burde vært spilt.

– Vi vil nå ta et initiativ til å møte UEFA for å gjennomgå hele protokollen gitt siste tids smitteutvikling. UEFA-protokollen er laget for å fange opp og kontrollere smitte for å begrense smitte i troppene, men viktigst hindre at smitten ikke går ut igjen til samfunnet. Dette har man fått særdeles godt til i Europa frem til nå. Men protokollen bør justeres i lys av siste tids utvikling for å skjerme spillere og støtteapparat enda bedre.

Nå blir det en lengre periode uten landskamper. Neste planlagte landslagssamling er i mars.

Før den tid skal blant annet Eliteserien tas i mål. Bodø/Glimts team manager, Håvard Sakariassen, bekrefter at kampen mot Strømsgodset vil gå som planlagt.

Det er foreløpig ikke bekreftet om Brann mot Rosenborg gjør det. NFF-topp Nils FIsketjønn har tidligere uttalt at Eliteserien «ikke tåler mange flere utsettelser».

