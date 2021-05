Henter landslagsspiller hjem fra England

RBK Kvinner forsterker. Nå er Kristine Leine klar for klubben.

Klar for Rosenborg: Kristine Leine. Foto: Berit Roald / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leine, som har spilt for engelske Reading de siste to årene, har skrevet under en avtale som binder henne til Rosenborg ut 2022.

Det bekrefter klubben overfor Adresseavisen.

– Jeg velger Rosenborg fordi det er en veldig spennende klubb. Jeg har fulgt dem siden klubben ble Rosenborg, og begynte den store utviklingen sin. Det er veldig kult å se, sier Leine selv.

Rosenborg-spillerne ble informert om signeringen på onsdagens trening.

– Det trigget meg veldig å komme til et lag som kommer til å spille om gullet og andre titler. Det blir veldig spennende, og jeg synes det er på tide å få oppleve det i karrieren min, sier hun.

Les også Leine avslo ny proffkontrakt i England – vil returnere til norsk fotball

Les også Dette er overgangsgrepet som skal sikre RBK-plass i Champions League

Tidligere i mai skrev VG at Leine ikke fortsetter karrieren i Reading, og for en måned siden bekreftet RBK-trener Steinar Lein overfor Adresseavisen at Leine var blant spillerne klubben hadde på blokken.

- Jaaaa, vi er jo der at vi sjekker ut, og det er klart at hun er en av dem vi sjekker og prøver å finne ut om skal hjem, og hvordan hun har det, sa han da.

Leine blir Rosenborgs fjerde heltidsprofesjonelle spiller. Fra før har klubben Lisa Marie Karlseng Utland, Kristine Minde og Mali Lilleås Næss.

Minde skal bli mor, og blir ikke en del av RBK-laget denne sesongen.

Forsvarsspiller Leine har elleve landskamper. Den siste av dem så sent som mot Belgia i begynnelsen av april.

Leine er ventet til Trondheim etter landslagspausen i begynnelsen av juni.

Saken oppdateres.