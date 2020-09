Se direkte 09.45: Henriksen presenteres som RBK-spiller

Markus Henriksen møter pressen. 28-åringens kontrakt med Rosenborg binder ham til klubben ut 2024. Adressa sender direkte fra 09.45.

Henriksen forlot Rosenborg til fordel for nederlandske AZ i 2012, men nå gjør midtbanespilleren comeback i RBK-trøya.

Søndag ble det endelig offisielt at Henriksen er klar for Rosenborg. Mandag formiddag skal han trene med laget under Åge Hareides ledelse for første gang.

Markus Henriksen presenteres som RBK-spiller i en pressekonferanse klokka 10 mandag. Se sendinga på adressa.no. Foto: Håvard Jensen

28-åringen, som var på lån til Bristol City da koronapandemien brøt ut i vinter, har vært klubbløs siden i sommer.

Nå ser Henriksen fram til nye oppgaver for Rosenborg som han har 118 kamper for hittil i karrieren.

Allerede torsdag kan han være på banen igjen når Rosenborg tar i mot PSV Eindhoven i playoff-kampen til Europaligaen.

På mandagens pressekonferanse vil også RBKs sportslige leder Micke Dorsin være til stede.

Adresseavisen sender pressekonferansen som starter klokka 10. Sendingen vår starter 09.45.

Du får også intervjuer og reaksjoner.