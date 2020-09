Kajsa (13) scoret tre mål på litt over to minutter: – Gøy og litt sjokkerende

Se video av Kajsa Pettersens superraske hat trick.

– Det var veldig gøy, men også litt sjokkerende.

Slik beskriver Kajsa Pettersen opplevelsen hun hadde da Viking og Klepp J14 spilte mot hverandre forrige mandag.

Etter ett kvarter sto det 0–0. 2 minutter og 20 sekunder senere viste resultattavlen 3–0 til hjemmelaget i mørkeblått. I seg selv uvanlig, og enda mer spesielt at alle målene ble scoret av samme spiller.

I videoen over kan du se Kajsa Pettersens hat trick.

Alle målene kom etter kontringer.

– Det var veldig fine mål. Så fine mål pleier vi ikke å score. Vi er et lag som spiller mye i rom, forklarer hun.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter kampen?

– Folk sier selvfølgelig at det var bra og imponerende å score tre mål på så kort tid.

Kampen endte 5–0.

Kajsa Pettersen er toppscorer med sju mål så langt. Foto: Privat

I høstens første seriekamp mot Sandnes Ulf ble det 1–2-tap for Viking–jentene. Der scoret Kajsa Vikings eneste mål. Hun fulgte opp med tre mot Klepp, og onsdag kveld kopierte hun prestasjonen og scoret tre i bortekampen mot Hinna, i en ny 5–0-seier.

Dermed er hun toppscorer i 1. divisjon J14 avdeling 1 etter tre kamper.

13-åringen, som spilte for Brodd i fjor, forteller at målet denne sesongen er å vinne, men at utvikling også er viktig.

– Vi spiller fotball langs bakken og har et veldig jevnt lag. Spillet satt ganske bra, sa hun om kampen mot Klepp.