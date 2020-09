Dalen kopierte kuskeikonet Ulf Thoresen

30 år gamle Dag-Sveinung Dalen tok sin seier nummer 1000 på Klosterskogen mandag. Dermed kopierte han Norges beste kusk gjennom alle tider, Ulf Thoresen.

Kusken Dag-Sveinung Dalen. Foto: Anders Kongsrud / www.hesteguiden.com / NTB.

Thoresens navn er skrevet med gullskrift inn i travhistorien. Han ble verdensmester flere ganger og vant over 4000 løp før han døde 46 år gammel. Thoresen var tidenes yngste norske kusk til 1000 seirer i 1976.

– Dette var helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg er litt skjelven nå, sa Dalen etter å ha vunnet med Restless By The Sea.

Ulf Thoresen var Norges første verdensmester i travkjøring. Foto: Ivar Aaserud

– Det er først de siste årene det virkelig har løsnet for meg, og på veien har det vært mange nedturer. Å nå denne milepælen forteller litt om alle de fine hestene jeg har fått lov til å kjøre, sa Dalen som avslørte litt av hemmeligheten bak suksessen:

– Jeg prøver å legge opp løpet etter hva jeg kjenner på hesten i øyeblikket, og henger meg ikke for mye opp i hestens programrad. Dermed er det bli noen overraskende seirer, men du verden; det er blitt noen bortkjøringer også!

Dalen har utmerket seg som en særdeles reisevillig kusk de siste sesongene. Da han kjørte først over mål på Klosterskogen mandag hadde han bare hatt to kjørefrie dager siden 1. august.