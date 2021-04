Syv kamper uten mål – og nå er Haaland ute av Champions League

Erling Braut Haaland (20) forlot banen uten mål for syvende kamp på rad da hans Borussia Dortmund-lag ble slått ut av Champions League.

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund fikk det tøft mot Manchester City. Foto: INA FASSBENDER, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Borussia Dortmund-Manchester City 1–2 (2–4 sammenlagt)

Så var eventyret over for denne gang.

Det er på mange måter Champions League som har skapt fenomenet Erling Braut Haaland. Nå er han ute av den turneringen, etter at Manchester City ble for sterke i returkampen i Champions League-kvartfinalen onsdag kveld.

Den norske toppscoreren i Champions League kom aldri nærmere mål enn et skuddforsøk fra 17 meter, som gikk to meter over tverrliggeren.

Med sine 10 mål i tidligere kamper beholder likevel Haaland toppscorertittelen før semifinalene i Champions League.

Manchester City vant 2–1 hjemme og skaffet samme resultat i returkampen og er fortjent videre til semifinalen, der de møter franske Paris Saint-Germain.

– Vi kommer ikke til å smile og juble over at vi gjorde en bra kamp. Vi tapte begge kampene, og det er bare å gratulere dem. De var det beste laget med måten de trillet ballen rundt på, sa Dortmunds målscorer Jude Bellingham i et Viasat-intervju etter kampen.

Det var langt mer gflede å spore i gjestenes garderobe.

– Det er andre gangen at klubben er i en semifinale, så vi har ikke skrevet klubbhistorie ennå, men vi er i gang. Bortsett fra de ti første minuttene var vi briljante i dag, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

17-åringen Jude Bellingham satte inn 1–0 og Erling Braut Haaland var blant de første gratulantene. Foto: INA FASSBENDER, REUTERS

Drømmestart for Dortmund

Nordmannen Erling Braut Haaland elsker Champions League, turneringen hvor han har scoret 20 mål på 15 kamper.

City-manager Pep Guardiola har vunnet alt med sin engelske klubb, bortsett fra Champions League.

Med 2–1 fra det første kvartfinalemøtet i Manchester forrige uke, var forutsetningene rimelig greie.

1–0 til Dortmund ville sikre tyskerne plass i semifinalen.

Uavgjort ville sikre City avansement, uansett hvor mange mål som ble scoret.

2–1 ville gi ekstraomganger, mens City kunne tåle ettmålstap så lenge de scoret to eller flere mål.

Etter en jevn og intens start på kampen, fikk Dortmund et drømmeutgangspunkt da 17 år unge Jude Bellingham sendte vertskapet i ledelsen etter et kvarters spill.

Haaland viste sine kjempekrefter da han fikk ballen i feltet, holdt City-stopper John Stones på armlengdes avstand, vendte opp og spilte til bedre plasserte Mahmoud Dahoud. Avslutningen ble blokkert, men ballen havnet hos Bellingham som styrte ballen opp i krysset via fingrene til City-keeper Ederson.

Manchester City-manager Pep Guardiola så bekymret ut da Borussia Dortmund tok ledelsen. Foto: INA FASSBENDER, REUTERS

Mer og mer City

17 år og 289 dager gamle Bellingham ble med det tidenes nest yngste målscorer i turneringen, kun Barcelona-spiller Bojan var yngre da han scoret i 2008.

Med dette resultatet ville Guardiola og City bli slått ut i kvartfinalen for fjerde året på rad.

Men City tok mer og mer over, de hadde ballen mer og mer, de begynte å skape sjanser. Det ble litt for mye på kryss og tvers, det var lite gjennombrudd.

Kevin De Bruyne traff tverrligger og ut etter et skuddforsøk fra 15 meter.

Riyad Mahrez var kun en Bellingham-blokkering fra å utligne etter en drøy halvtimes spill.

City beholdt roen og ballen, men det var Dortmund som beholdt ledelsen da lagene gikk til pause.

Spørsmålet var om City ville la seg stresse om dette resultatet ble stående lenge. Guardiola visste utmerket godt Dortmunds kontringsstyrke anført av Haaland.

Men på et eller annet tidspunkt måtte også de begynne å ta større sjanser dersom de ikke fikk et tidlig mål i andre omgang.

Riyad Mahrez utlignet for Manchester City på straffespark. Foto: INA FASSBENDER, REUTERS

Utlignet på straffe etter hands

Åtte av de 10 siste gangene City har ligget under ved pause, har de også tapt kampen.

Men City brukte ikke mange minuttene av andre omgang før lagene var likt.

Emre Can headet på klønete vis ballen i sin egen arm, dommeren pekte på straffemerket – og etter en halvannet minutt lang VAR-sjekk kunne Riyad Mahrez dundre ballen i mål.

1–1, uavgjort i målprotokollen, men City var videre på det resultatet.

Dortmund måtte nå ha ett mål for å sikre ekstraomganger, to for å avgjøre kampen ved ordinær tid.

Men da Phil Foden brukte venstresleggen fra skrå vinkel, og plasserte ballen i nærmeste hjørne, var i realiteten kampen over.

2–1 til Manchester City, kun et kvarter igjen å spille, og nå måtte gultrøyene fra Dortmund ha tre mål.

Det var en umulig oppgave.