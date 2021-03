Solbakken fikk få svar

(Gibraltar-Norge 0-3) Norge vant enkelt - som ventet - mot Gibraltar. Men Ståle Solbakken fikk nok ikke så mange av de svarene han hadde ønsket seg, før møtene med Tyrkia og Montenegro den neste uka.

GREI SEIER: Det norske herrelandslaget i fotball vant oppskriftsmessig mot Gibraltar onsdag kveld. Foto: Javier Fergo / AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den norske landslagssjefen fikk seg to overraskelser, en før kampen og en under kampen, pluss en dårlig nyhet: Tyrkia slo Nederland og skapte allerede en enda mer åpen kvalikgruppe.

Erling Braut Haaland hadde en «off-dag».

Det er sjelden.

Og kaptein Martin Ødegaard ble skadet.

Det siste kan vise seg svært uheldig.

Åpningen, før kampen hadde startet, var god med skriften «Human rights On and Off the pitch», på de hvite overtrekkstrøyene. Kun fem av dem som startet i Lars Lagerbäcks siste kamp, startet i Ståle Solbakkens første.

Det drøyde det litt før vi fikk se det kampbildet vi regnet med: 11 minutter tok det før Norge kom til en målsjanse, og når sjansen først kom, så fikk Erling Braut Haaland fire av dem i løpet av fire minutter.

Men det var DEN dagen for Europas kanskje heteste fotballspiller for tiden. Ingen ting gikk inn, han kom for sent, fikk feiltreff, traff keeper og traff ikke godt nok. Etter hvert så han sliten ut, og etter en time ble han tatt av.

Kanskje var det like greit.

Les også Norsk seier med bismak i Solbakken-debuten

Norge skapte 12 målsjanser før pause, hadde seks cornere og 82–18 i ballinnehav. Likevel tok det 43 minutter før den første scoringen kom. Og da var det Haalands spisskollega som traff, med hodet, på en dødball.

Og da Kristian Thorstvedt traff godt og ga Norge 2–0-ledelse til pause, to minutter etter Sørloth-goalen, var kampen vunnet.

Så kom byttene, noen på grunn av skader (Ødegaard), pluss at noen var planlagt. Så 2. omgang ble svakere, spillemessig av Norge. Og hvilke svar fikk egentlig Ståle Solbakken før møtene med Tyrkia og Montenegro?

Les også VG-børsen: Ferskingen var Norges beste

Midtforsvaret: Vanskelig å få svar på noe som helst mot en så svak motstander. Marius Lode åpnet litt usikkert, men spilte seg opp. Stefan Strandberg var helt ok som makkeren hans. Backene får klart godkjent, Birger Meling var den mest skapende på banen, spesielt før pause. Jonas Svensson spilte en god kamp, fikk en scoring og gikk konstant i angrep.

Det er den evige (også for Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck før han) jakten på den rette balansen på midtbanen som ser vanskelig ut. Mot Gibraltar var midtbanen omtrent helt ny, med Fredrik Midtsjø og Kristian Thorstvedt inn, og Moi Elyounoussi som tredjemann. Midtsjø spilte en ganske svak kamp, Thorstvedt viste at han er farlig, mens den omgangen «Moi» spilte var ganske anonym. Patrick Berg fikk en omgang og viste klokskap i spillet sitt - som vi vet han har inne.

Les også Norges Qatar-beskjed: «Menneskerettigheter - på og utenfor banen»

Jens Petter Hauge skapte mer i den omgangen han spilte enn det «Moi» gjorde. Han kan bli en joker mot Tyrkia.

På topp vet heldigvis Ståle Solbakken at alle kan ha en svak dag. At Erling Braut Haaland «valgte» Gibraltar kan være like greit, selv om det gikk litt ut over målforskjellen. Alexander Sørloth viste gode takter.

Problemet kan fort vise seg å være Martin Ødegaard. Sander Berge er ute, og hvis heller ikke Ødegaard blir klar mot Tyrkia, så kan den lagdelen bli vond å komponere for Solbakken.

Han trenger kapteinen sin, frisk og rask mot Tyrkia.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK