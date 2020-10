Håndballpresidenten: Norge kan måtte gi fra seg håndball-EM

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til VG at Norge kan bli nødt til å si fra seg EM i desember på grunn av de norske koronareglene.

Nora Mørk og hennes lagvenninner skal i utgangspunktet spille EM på hjemmebane. Foto: TATYANA ZENKOVICH/EPA / EPA

– Ja. Det kan skje. Vi må akseptere den situasjonen som er nå. Vi planlegger for alt, og velger det beste. Det kan faktisk være slik at vi ikke får dette til, sier Lio til avisen.

– Vi ser risikoen, og det er ting vi må vurdere med tanke på gjennomføring. Enten ved å finne på nye kloke tiltak ved innfasing og skjerming, eller ved å vurdere om det i hele tatt er mulig å arrangere dette. Rett og slett, fortsetter han.

Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud

Norske smittevernbestemmelser tilsier at dersom én person i en spillertropp eller en leder får påvist korona under EM, må hele laget i karantene og er ute av mesterskapet.

Slik er det eksempelvis ikke i Danmark, som er medarrangør. Der vil kun den aktuelle spilleren eller lederen måtte forlate mesterskapet, mens resten av laget må teste seg.

Kulturminister Abid Raja er positiv til å finne en løsning som tillater EM-spill under de norske bestemmelsene.

– Norges Håndballforbund har utarbeidet et utkast til smittevernprotokoll som for øyeblikket ligger til vurdering hos relevante helsemyndigheter. Vi er mange som håper og tror på at håndball-EM skal kunne gjennomføres innenfor et strengt ansvarlig smittevernregime, skriver Raja i en e-post til VG.

Mesterskapet spilles fra 3. til 20. desember.

