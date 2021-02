Tre sentrale Oilers-spillere har forlenget

Dan Kissel, Ludvig Hoff og kaptein Dennis Sveum blir værende i Oilers i ytterligere to år.

Dan Kissel har re-signert med Oilers i ytterligere to år. Foto: Anders Minge

– Det er veldig gledelig for oss. Alle de tre spillerne er en viktig det av stammen i laget vårt, og det har vært viktig for oss å få sentrale spillere på plass nå når situasjonen ellers er mer usikker enn den har pleid å være, sier sportssjef Pål Higson i Oilers.

Han er glad for at tre sentrale spillere på laget har valgt å re-signere. Dan Kissel, Ludvig Hoff og Dennis Sveum har alle forlenget med ytterligere to år. Rogalands Avis meldte om re-signeringene først.

Dårligere økonomi

Det siste ishockey-året har vært preget av viruspandemien, utsettelser, nesten tomme tribuner og usikkerhet. Slik er det fortsatt, og Higson sier at situasjonen er utfordrende både for spillerne og for klubbene.

– Alle vet at økonomien er dårligere i idretten generelt og i ishockey. For spillerne betyr det at de må ta stilling til både lengden på kontrakten og hvor mye de kan vente å tjene, sier han.

Han sier at dette i større grad enn tidligere er preget av usikkerhet, og han tror at for en del spillere vil spørsmålet om å gjøre noe annet dukke opp i tiden framover. Det er mange hensyn å ta, både for spillerne og klubbene.

– Det har vært en enkel og grei prosess for begge parter med de tre spillerne som re-signerte nå, men jeg tror ikke nødvendigvis det vil være slik for alle, sier han.

Lengre tid

Higson ønsker ikke å gå inn på detaljer når det gjelder den enkelte spillers kontrakt, men legger ikke skjul på at økonomien er en annen nå enn den var før koronapandemien.

– I sum skjønner alle at det er mindre penger i å drive profesjonell idrett nå enn det har vært, uansett om du har kontrakt i Manchester United eller Oilers. Slik er verden, sier han.

Sportssjefen er tydelig på at prosessen med å sette sammen laget før neste sesong blir en lengre prosess enn den pleier å være, det er mer usikkerhet knyttet til økonomien.

Klubben vet ikke de får normale publikumsinntekter igjen, eller hvilket inntektsnivå de kan vente seg framover.

– Dermed blir det en lengre prosess å få laget på plass i år enn det har vært tidligere, sier han.