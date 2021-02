Start-sjefen frykter utsatt seriestart

Norske fotballklubber får fortsatt ikke spille treningskamper. Nå tror Start-sjefen at seriestarten kan bli utsatt.

Daglig leder i Start En Drøm, Christopher MacConnacher. Foto: Kristin Ellefsen

– Det er jo en viss fare for det. Hvis vi ikke klarer å få et gjennombrudd hvor vi får en fase med treningskamper, så er det det, sier Start En Drøms daglige leder Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Fredag kom beskjeden om at norske fotballklubber må utsette treningskampene sine i to nye uker. Start skulle egentlig spilt mot Haugesund kommende fredag, men den blir det ikke noe av.

– Frustrerende

Nå begynner flere klubber å frykte for seriestarten. Blant dem er Start som etter planen skal serieåpne 6. april borte mot Sandnes Ulf.

– Det jobbes sentralt for å se på løsninger som gjør at kamprotokollen vi følger ved seriespill også kan brukes ved treningskamper. Vi bør komme i gang minst fire uker før det braker løs, sier MacConnacher.

– Hva betyr dette for Start?

– Først og fremst er det frustrerende å jobbe slik som nå. Vi opplever at en del av beslutningene er tatt mer på følelser enn på fakta når det kommer til smittevern. Det har vært svært lite smitte knyttet til kamper, sier han.

– Økonomisk vil kanskje mange vegre seg for å kjøpe sesongkort. Så handler det også om det sportslige elementet. At det kan igjen ende med at vi får en uforutsigbar terminliste, sier den daglige lederen.

– Optimistiske

Norsk Toppfotball er interesseorganisasjonen som jobber for norske klubber. Leif Øverland sier planen fortsatt er seriestart i starten av april, men ser bekymringen for at det kan bli utsatt.

– Man skal være forsiktig med ikke å frykte det. Men vi er veldig optimistiske etter at idrettsministeren var så tydelig før helga og nå har fått et møte med statsministeren 3. mars, sier Øverland, som også han peker på lite smitte ut til samfunnet ellers fra toppfotballen.

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs, sa idrettspresident Berit Kjøll før helga.

Øverland sier klubbene opplevde fredagens beskjed som en nedtur og at restriksjonene blir opplevd som veldig strenge. Han er klar på at det bør komme positive signaler fra møtet 3. mars for at seriestarten skal kunne gå sin gang.

– Klubbene sier en 3–4 ukers periode må til før seriestart. Nå er vi opptatt av å støtte klubbene og holde motet oppe for å få i gang seriene og å være lojale mot retningslinjener som kan oppleves som strenge, sier Øverland.

MacConnacher i Start sier man ønsker minst et par treningskamper før seriestart, aller helst flere.

Etter planen skal klubben spille treningskamp borte mot Mjøndalen lørdag 6. mars, i tillegg til to planlagte kamper til før seriestarten 6. april.

PS. RBK-trener Åge Hareide går i dag ut i Adressa og ber om at seriestarten utsettes i 14 dager.