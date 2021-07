Hareide møtte pressen: – Det har vært veldig ustabilt. Jeg har grublet mye

Åge Hareide pensjonerer seg som fotballtrener etter sesongen.

Åge Hareide var hemmelighetsfull da han ankom RBK-treningen torsdag formiddag. Kort tid etterpå ble det klart at han ikke forlenger kontrakten med klubben. Foto: Rune Petter Ness

LERKENDAL: Åge Hareide forlenger ikke kontrakten med Rosenborg. Det bekreftet klubben torsdag ettermiddag.

– Jeg har bestemt meg for å pensjonere meg som fotballtrener fra årsskiftet. Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne en erstatter, sa Hareide i pressemeldingen.

En knapp time etter bekreftelsen kom, møtte Hareide pressen for å forklare hvorfor han har bestemt for å pensjonere seg som fotballtrener fra årsskiftet.

Ga Koteng beskjed i dag

På direkte spørsmål fra Adresseavisen sa Hareide at alderen er den viktigste årsaken til at han ikke forlenger.

– Det er alltid vemodig å si at nok er nok. Samtidig må jeg kjenne at jeg kan gi gass ut kontraktstiden. Jeg har et inderlig ønske om at vi skal få det til. På veien til å få det til bedre, kan det være ujevnt, sa Hareide - og la til at han ga styreleder Ivar Koteng beskjed om avgjørelsen torsdag.

– Sist jeg var her, var jeg 50 år. Da er det enklere å tanke opp energien enn hva det er nå. Det er ikke så lett nå som det var den gangen. Når man blir eldre, sitter tapene i lengre og seirene kortere.

– Hvordan var motivasjonen din da du tok over for et knapt år siden?

– Den var god. Det er den nå også.

– Veldig ustabilt

Hareide hevder han ville ha forlenget kontrakten om han hadde vært yngre.

– Du sier du vil gi RBK tid til å finne en erstatter. Skal du involveres i trenerjakten?

– Nei, ikke i utgangspunktet. Men hvis han (Ivar Koteng) spør meg, vil jeg gi mine signal på det, men ikke i utgangspunktet.

– Hvordan vil du oppsummerer dette RBK-oppholdet?

– Det har vært veldig ustabilt. Jeg har grublet mye på det. Kampen om å finne stabilitet har vært en jakt hele veien. Etter tapet mot Molde, der vi spilte vår beste kamp, viser det hvordan fotballen er noen ganger. Det skapte usikkerhet blant gutta. I tillegg har vi hatt en del skader. Det har vært preget av opp og nedturer.

Etter tapet mot LSK i juni, uttalte Hareide at RBK er i en sportslig krise.

– Jeg vil slutte med noe som er bra, sa Hareide torsdag ettermiddag.

Ga spillerne beskjed torsdag

Han informerte spillerne om beslutningen om ikke å være trener på toppnivå i garderoben rett før han kom ut på solfylte Skoglunden.

– Jeg tror spillerne forstår valget mitt og min situasjon, sa Hareide.

– Det har ikke vært aktuelt på noen som helst måte å gå ut døra nå slik at RBK står uten trener. Det ville ha vært dumt av meg å gjøre det.

På spørsmål om han er rett mann til snu den sportslige krisen i månedene som kommer, svarte Hareide slik:

– Ja.

– Et bortkastet RBK-år

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli mener RBK står på bar bakke etter Hareides avgjørelse.

– Nå får vi nok et bortkastet RBK-år. Med mindre Ivar Koteng presenterer en ny veldig god trener om kort tid, står klubben på bar bakke igjen. Dette har vi opplevd gang på gang, sier han.

– Hvordan vil du oppsummere denne Hareide-perioden?

– I år skulle RBK kjempe helt der oppe og vise utvikling. Slik har det ikke vært. Det har vært en tilbakegang, ikke fremgang. RBK skal være Norges beste klubb, men slik det er nå, er RBK langt bak de aller beste. Det er den største bekymringen.

– Har det vært utvikling under Hareides ledelse?

– Nei, jeg har problemer med å se det. Det har vært bra i noen enkeltkamper i vår, men ellers sliter jeg med å se det.

Løfaldli: – RBK må sjekke det ut

Løfaldli mener RBK bør sjekke ut om Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen vil ta over etter Hareide.

– Om det er aktuelt for Knutsen, vet jeg ikke. Men RBK må sjekke det ut.

– Knutsen passer inn i det supporterne og omgivelsene ønsker at RBK skal være. Erik Hamrén er også en mulig kandidat. Han er ledig og kan være interessert. Men han står for noe helt annet. RBK må bestemme seg for om de skal finne ut hvilken trenertype de ønsker seg og jakte det, eller om de skal hente en tydelig sterk trener som kan fikse sakene på Lerkendal. Sistnevnte opplevde jeg var årsaken til at Hareide kom. Men det ble ingen suksess, dessverre.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, er tilgjengelig for pressen i ettermiddag klokka 17.

Der vil han svare for hvordan Rosenborg skal jobbe med å finne sin neste hovedtrener.