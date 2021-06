Her er et RBK-lag som hentet poeng på Lillestrøm

Ingen baklengs og fem seiere på rad. Rosenborg var bedre enn LSK kvinner i det aller meste, og vant en svært overbevisende seier.

RBK jubler for 1–0. Det ble til slutt tre kasser på jentene i rosa. Foto: Petter Rasmus

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

LSK kvinner – RBK kvinner: 0–2 (0–1)

Dersom noen fortsatt skulle være i tvil: RBK er meget solide også denne sesongen. Laget overbeviste på bortebane i årets første test mot et topplag.

– Før kampen var vi litt spente på hvor gode vi egentlig er. Og vi kunne ikke fått et mye bedre svar enn dette, sier trener Steinar Lein.

– Vi har møtt litt svakere motstand før denne kampen. Sånn sett har vi hatt en litt snill start på seosongen. Klart vi var spente, men det er disse kampene som er de morsomste å spille, sier Julie Blakstad.

Jevnt i starten

Etter noen minutter med «ta og føle på» innledningsvis, satte LSK etter hvert inn et ganske tungt press på RBK. Hjemmelaget fikk en bra mulighet etter åtte minutter, men en viktig inngripen av kaptein Mali Næss hindret baklengsmål.

LSKs høyreside var mest aktiv i starten av kampen, og etter knapt atten minutter var hjemmelaget igjen nære. Nøstmo var ute i feltet og forlenget innlegget fra høyre, og ballen ramlet ned på sekstenmeteren. Lobben strøk den venstre stolpen bak Nøstmo.

Kun sekunder senere headet Matilde Rogde like utenfor på et innlegg fra Emilie Joramo. Det var RBKs desidert feteste mulighet så langt i kampen.

Perle fra Blakstad

Men så – midt i en ny periode med tungt press fra hjemmelaget – våknet Julie Blakstad.

RBK-kanten vendte opp sentralt i banen, og fra om lag 25 meter prikket hun krysset. Med skjorta i shortsen og svarte fotballsko, sørget 19-åringen på egen hånd for ledelse 1–0 til RBK etter 26 minutter med det som må være en sterk kandidat til årets mål i Toppserien.

– Det var deilig at det skuddet satt. Jeg har jobbet litt med å komme til avslutninger, og så har det vært et par sånne «pirkemål». Det er alltid gøy å score fine mål, sier Julie Blakstad om perlen.

Praktgoalen pumpet nytt liv i RBK, og de neste ti minuttene skapte laget flere nestenmuligheter.

Like før pause fikk Matilde Rogde en mulighet til å doble ledelsen etter en strøken pasning fra Cesilie Andreassen, men avslutningen fra en trengt posisjon gikk midt på keeper.

Nesten-ulykke

Tre minutter inn i andre omgang, hadde Kristine Nøstmo rett og slett flaks. Helt upresset sendte keeperen en ball rett i en LSK-spiller. Men to gule angripere klarte å sette hverandre i offside. Dermed berget RBK det som i utgangspunktet skulle vært et klink baklengs.

Det første kvarteret av andre omgang, hadde RBK ellers god kontroll på LSK, med aggressivt og godt forsvarsspill, og god presisjon i pasningene.

LSKs første mulighet etter hvilen kom på en corner ved omtrent timen spilt. Headingen mot RBKs mål kom i en lei bue, og Nøstmo fikk bare så vidt fingertuppene på ballen.

Ny godbit fra Blakstad

Etter drøye timen var også spissen Lisa-Marie Karlseng Utland ferdigspilt. Inn kom Sara Kanutte Fornes.

Med tjue minutter igjen, fikk RBK frispark på omtrent 20 meter, litt skrått fra høyre. En helt perfekt posisjon for Julie Blakstad, som hadde en ny godbit på lager. LSK stilte muren litt merkelig, og keeper sto midt i målet. Med et skudd oppunder tverrliggeren sørget Julie Blakstad for 2–0 til Rosenborg, på lagets første skikkelige mulighet etter pause.

– Jeg hadde veldig lyst til å sette den. Frisparket var fra en veldig fin posisjon. Det var om å gjøre å skru den litt rundt muren, og fornøyd med at den går i mål, sier Blakstad.

Kampen var i realiteten avgjort for lengst, men knappe to minutt før full tid kom den definitive spikeren i kista, da Maria Olsvik uselvisk serverte en ferdigscoret pasning til Sara Kanutte Fornes etter en meget god overgang. Innbytteren satte enkelt inn 3–0.