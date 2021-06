Fire snakkiser etter TIL-kampen: «Alfheim-forbannelsen lever videre»

Vi gir deg fire av temaene etter den målløse kampen på Alfheim.

ØYEBLIKKET: Her bommer Kent-Are Antonsen på straffen mot Kristiansund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL-KRISTIANSUND 0–0

1) Herjet med Kristiansund – men målet manglet

Adam Örn Arnarson slo et strålende innlegg rett før seks minutter var passert. Innlegget fant spisskometen August Mikkelsen, helt umarkert, seks meter fra målet. Hadde Mikkelsen headet omtrent hvor som helst ellers, enn akkurat der han gjorde, ville TIL gått opp i en tidlig 1–0-ledelse.

I stedet traff han målvakt Sean McDermott, som uten spesielt god kontroll, klarte å styre ballen utenfor.

Etter noen gode minutter fortsatte TIL å kjøre kampen. Med August Mikkelsen i det som denne sesongen har blitt en hovedrolle. TIL ledet 6–0 i sjansestatistikken etter halvtimen spilt. Men der det gjaldt, i målprotokollen, var stillingen fortsatt 0–0. Noe som også var tilfelle, når dommeren blåste til pause.

2) Straffemissen

Det første kvarteret av andreomgang var roligere, uten de store mulighetene. Helt til det eksploderte i det 63. minutt. Arnarson og Mikkelsen kombinerte innenfor Kristiansunds 16-meter, til venstre for målet. Førstnevnte forsøkte å slå inn i feltet, men ballen traff i stedet Amin Askars arm. Dermed straffespark, og en mulighet til å sende Gutan i ledelsen.

Fram gikk fast straffeskytter Kent-Are Antonsen. Skuddet var ok det, hardt og nede til venstre for McDermott. Problemet, for TILs del, var bare at keeperen fikk ned venstrearmen, og reddet skuddet.

Skuffelsen var til å ta og føle på. Både ute på banen og på tribunen.

3) Comebacket

Sakarias Opsahls overgang ble klar for TIL i helga. Og det tok ikke mange dagene før forrige sesongs innlånte midtbanespiller var å se ute på banen. I det 73. minutt ble han byttet inn, med drakt nummer 22, for danske Felix Vrede Winther.

Han bemerket seg ikke voldsomt det drøye kvarteret han var inne, men blir nok mye å se i TIL-drakten framover.

4) Alfheim-forbannelsen

7–0 i sjansestatistikk mot Kristiansund. SYV-NULL. Da skulle man tro at TIL vant med et par mål, eller i det minste ett. Men neida, skuffelsene fortsetter på Alfheim.

TIL har tatt 2 av 15 mulige poeng hjemme i 2021. Derfor føles ett poeng mot Kristiansund som et tap. Spillemessig overtak blir bare en fattig trøst.