Hareide melder krise: Varsler møte med Koteng om sin egen fremtid

– Jeg klamrer meg ikke til trenerstolen, sier RBK-sjefen.

Åge Hareide sier RBK er i krise. Fredag kveld så han RBK tape sin tredje kamp på rad. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

ÅRÅSEN: – Jeg vet ikke. Vi får se.

Det svarer RBK-sjef Åge Hareide på spørsmål om hvor lenge han orker å stå i jobben. Etter tapet mot Lillestrøm står de sorte og hvite (tapte 0–2 etter mål av Pål-André Helland og Gjermund Åsen) med tre strake tap. Opp til serieleder Molde er det ni poeng.

– Du sa etter forrige kamp at hvis dette fortsetter, må RBK uansett lete seg etter en ny trener?

– Vi kan ikke drive å tape fotballkamper hele tiden. Vi kan ikke det. Men jeg tror det er viktig å stå i det uansett. Vi må jobbe oss ut av en krise. Hvis klubben mener de trenger et nytt ansikt inn i garderoben, er det okei.

– Du sa krise?

– Det er jo det.

– Hvorfor er det krise?

– Det er dårlig. Det burde det ikke være. Guttene jobber hardt på trening, men så kommer vi skeivt ut i kampene. Det er mange pasningsfeil, posisjoneringsfeil... Vi blir nummer to i alt.

Varsler Koteng-møte

Hareide varsler en ny prat med styreleder Ivar Koteng om hans egen fremtid i klubben. Kontrakten går ut 1. juli.

– Vi må ta en prat uansett nå. Det må vi gjøre. Det beste for meg og min del... Jeg klamrer meg ikke til trenerstolen. Det trenger jeg ikke. Jeg klarer meg godt uten. Jeg har en glede av å være i klubben og trene laget. Det er en veldig fin klubb og en god organisasjon. Vi har en god dialog. Vi må sette oss ned å se på hva vi skal gjøre fremover, sier Hareide.

– Har du kommet tilbake til noe annet enn du trodde?

– Ja, det er det. Likevel er den basisen vi jobber med og har hentet inn er en bra gjeng. Vi må få spillerne til å tro på seg selv og hverandre. Det er en prosess vi er inne i nå. Det handler ikke om en pasning som blir slått fra A til B. Vi må få et samhold. Det er til stede, men det blir pulverisert med dårlige resultatet. Tryggheten blir pulverisert.

– Også RBK-spillerne mister selvtilliten?

– Ja, det er mange ferske RBK-spillere. Mange har kommet hit og er ferske. Vi skulle ikke ha gjort det. Alexander (Tettey) hadde et foredrag inne her i garderoben om akkurat det. Om at vi må ta tak og klare dette. Han er veldig engasjert.

Ivar Koteng bekreftet overfor Adresseavisen allerede 26. mai at RBK ønsker å forlenge kontrakten med Hareide.

For en uke siden uttalte Hareide selv at han egentlig hadde bestemt seg for sin egen fremtid. Men nå ønsker han altså et nytt møte med Koteng om sin egen fremtid.

– Koker i hodet mitt

– Hvordan er det mulig å få snudd dette?

– Vi kan snu det med en seier. Men da må vi forenkle alt vi gjør og jobbe oss til en seier. Vi må få på plass selvtilliten til spillerne igjen. Det er menneskelig å miste trua på noe man gjør. Det er en vanlig mekanisme. Det motsatte skjer jo når vi vinner kamper. Lykkes vi med det, tror vi på det vi holder på med. Vi må bygge opp individene enkeltvis.

– Du er rolig og nedpå. Det koker ikke?

– Jo, det koker i hodet mitt. Men jeg har lært meg å være rolig. Jeg har jo vært spiller selv også. Men jeg må spørre spillerne om de lytter på meg. Det må jeg bli overbevist om at de gjør. Det er veldig viktig.

– Tviler du på det?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det er en fin treningsgruppe. Men det er mange ulike mekanismer som spiller inn. Noen må piskes, andre må undervises. Men hvis spillerne signaliserer at det mangler energi, må vi se på det.

– Du elsker å være fotballtrener. Men du syns ikke det er gøy nå?

– Det er ikke artig i det hele tatt. Det er deprimerende. Det er våkennetter der jeg grubler fælt. Vi prøver å finne løsninger på ting. Det har vært så varierende. En dag er vi veldig bra, en annen dag er vi elendig. Vi varierer fra kamp til kamp. Vi må finne stabiliteten i laget. Det er det største problemet nå.

– Snittalderen er på rundt 31 år på startelleveren i dag. Per (Ciljan Skjelbred) jobber med å finne plassen sin i laget. Har du satset for hardt på «gamle hester»?

– Det kan godt være det altså. Per var allerede på plass da jeg kom. Markus syns jeg synd på. Han er viktig for oss og fikk en skade. De fleste spillerne har høyere potensial enn de får vist i dag. Vi må gå i «skallene» deres og finne ut av det.