Det er 11 år siden Edvald Boasson Hagen debuterte i Tour de France. Nå tangerer han Thor Hushovd.

Antallet nordmenn i Tour de France er halvert siden rekordåret 2019. Men Edvald Boasson Hagen stiller som «alltid» til start i verdens mest prestisjefylte sykkelritt.

Edvald Boasson Hagen kort tid før han tok fatt på Tour de France-debuten i Rotterdam i Nederland i 2010. Foto: Heiko Junge, NTB

Aleksander Losnegård Journalist

Kort om saken:

Lørdag starter den 108. utgaven av Tour de France.

Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange), Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies) og Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) er de norske deltagerne i årets utgave av rittet.

Hagen deltar for 11. gang. Han tangerer Thor Hushovd.

«Edvald Boasson Hagen gjennomførte en strålende Tour de France-debut og tråkket inn til niendeplass på prologen», kunne en lese i Aftenpostens papiravis 4. juli 2010. Dagen før hadde han brukt 10 minutter og 32 sekunder på den 8,9 kilometer lange tempoetappen.

– Jeg var nok litt mer spent og nervøs da. Jeg er fortsatt spent når jeg står på startstreken, men ikke like nervøs. Nå vet jeg hva jeg går til.

Sykkelveteranen har stått på startstreken i Tour de France nesten hvert år siden debuten i nederlandske Rotterdam for snart 11 år siden. 2014 er det eneste året han ikke har syklet rittet. I år tangerer han Thor Hushovds norske rekord. Også han deltok 11 ganger.

– Han slår meg ganske greit på seire og prestasjoner, påpeker Hagen på telefon fra Brest noen dager før rittet starter.

– Men det skal vel litt til for å bli tatt ut 11 ganger?

– Det viser vel at jeg har holdt et greit nivå i de årene jeg har holdt på så langt. Jeg er godt fornøyd med det, men jeg håper jeg får delta flere ganger, sier 34-åringen, som nå sykler for Team TotalEnergies.

fullskjerm neste Boasson Hagen jubler etter seier i massespurten på 6. etappe i 2011. Det var hans første i Tour de France. Thor Hushovd ses i gult. 1 av 3 Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Jeg vil få mine sjanser

Hagens franske lag ønsker å markere seg på hjemmebane. De er ute etter å gå i brudd, kjøre aktivt og vinne enkeltetapper.

– Jeg vil nok få mine sjanser etter hvert også, sier han.

Skal han klare å gripe dem, må han spisse formen. 34-åringen har knapt konkurrert denne våren. Høydepunktet fant sted borte fra idretten. I mai ble Hagen og kona foreldre for første gang.

– Jeg vil bruke et par etapper på å få litt fartsfølelse. Jeg vil være med og kjempe om gode plasseringer. Drømmen er en etappeseier.

Det vil i så fall bli hans fjerde. Han har tidligere vunnet to etapper i 2011 og én i 2017. I fjor ble veteranen nummer to på den 7. etappen.

Rittet har forandret seg siden 2010, mener Hagen.

– Det går fortere fra start til mål. Før ble det kjørt gradvis fortere. Det er også tøffere kamp i feltet. Det gjelder vel alle sykkelritt.

Tre nordmenn, men ingen etappeseier?

2019 var et rekordår for norsk sykkelsport i Tour de France. Da deltok seks norske ryttere i rittet. I år er tallet kun tre. I tillegg til Hagen skal Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) i aksjon i Frankrike.

Det er Alexander Kristoff som har vært garantisten for norsk etappeseier i Frankrike de siste somrene. I fjor vant 33-åringen åpningsetappen. Han fikk så ikle seg den gule ledertrøyen i én dag. Årets ritt må den rutinerte UAE-rytteren se på TV-skjermen.

Alexander Kristoff vant åpningsetappen i Tour de France i fjor. Foto: Thibault Camus, AP/NTB

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad har «ikke voldsomme forventninger» til en norsk etappeseier for andre året på rad.

Laengen er hjelperytter for fjorårsvinner Tadej Pogacar, mens Jansen også er hjelperytter, kanskje særlig for spurteren Michael Matthews. Jansen kan likevel få noen sjanser.

– Det kan åpne seg muligheter for ham til å gå i brudd på etapper som er litt harde. Han ser sterk ut, sier Kaggestad om ham.

– Edvald er ikke så rask og sterk som han har vært tidligere, men du skal aldri avskrive en rytter som har det talentet, mener Kaggestad.

Han synes det er gøy at Hagen nå tangerer Hushovd.

– Det sier noe om ham. Han har hatt en lang, innholdsrik karriere og kan se tilbake på mye moro. Selv om vi kanskje hadde håpet på mer, har han absolutt vært en sykkelstjerne på mange måter.

Fakta Tour de France 2021 Den 108. utgaven av verdens gjeveste etapperitt. Utøverne skal sykle totalt 3414,4 km over 21 etapper. Rittet begynner med en etappe fra Brest til Landerneau lørdag. Det avsluttes som vanlig med en sjarmøretappe med målgang på Champs-Élysées 18. juli. Tadej Pogacar er regjerende sammenlagtvinner. Rittet vises på TV 2 og Eurosport 1. Les mer

To favoritter og flere utfordrere

Betegnelsen «sykkelstjerne» kan også brukes når en omtaler Tadej Pogacar. I fjor ble Tour de France på et tidspunkt en kamp mellom ryttere fra to nasjoner – Slovenia og Colombia. Pogacar vant rittet. Landsmannen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) ble nummer to.

Begge er blant favorittene også i år.

– De er i en egen liga, mener Kaggestad.

Tadej Pogacar (t.h.) og Primoz Roglic poserer sammen på den siste Tour de France-etappen i fjor. Foto: Christophe Ena, AP/NTB

I hans øyne er det primært to lag som kan sette dem under press.

– Det er Team Ineos og Movistar, tror TV 2s sykkelekspert.

Det britiske og det spanske laget har én ting til felles – det er ikke åpenbart hvem som kommer til å være deres sterkeste kort.

– Jeg er usikker på om det er (Geraint) Thomas eller (Richard) Carapaz som blir største utfordrer fra Ineos. Jeg setter en knapp på Carapaz. Han er god på tempo, offensiv og mer robust enn Thomas.

Sist en franskmann gikk til topps i sammendraget, var i 1985. Da tok Bernard Hinault sin femte Tour de France-seier. Siden har ryttere som Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler og Julian Alaphilippe kunnet ikle seg gult, men ikke på Champs-Élysées i Paris.

Alaphilippe er Kaggestads «drømmevinner».

– Han er helt rå når han er rå. Han har sagt fra seg OL-plassen sin. Der kunne han vært en gullkandidat. Det kan være et argument for at han ønsker å kjempe om sammenlagtseieren. Han er regjerende verdensmester og kan være en morsom joker, mener Kaggestad.

