TV 2 mener de blir boikottet av Solskjær: – Har ikke stilt til intervju siden mars

TV 2 har TV-rettighetene til Premier League, men opplever at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke vil snakke med dem.

Ifølge TV 2 vil ikke Ole Gunnar Solskjær stille opp i intervjuer med den norske rettighetshaveren. Foto: Richard Heathcote / Pool Getty

Det var Dagbladet som omtalte saken først onsdag morgen.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, forteller til avisen at Ole Gunnar Solskjær ikke har ønsket å stille til intervju med kanalens journalister siden mars i år.

Bakgrunnen er, ifølge Jansen Hagen, et intervju TV 2 hadde med den fornærmede kvinnen i den ene voldtektssaken mot en tidligere Molde-spiller. Der kritiserte hun støtten hun opplevde at Solskjær og Molde ga spilleren i saken. Dette intervjuet ble også oversatt til engelsk på TV 2s nettsted.

TV 2 får lov til å delta på pressekonferanser med Solskjær, men får ikke egne intervjuer, som de har hatt tidligere.

– Han (Solskjær) svarer på engelsk i fellesseanser, men han gir ingen intervjuer til oss på indre bane, i intervjusonen, i spillertunnelen eller i andre intervjusettinger, sier Jansen Hagen til VG.

Aftenposten har foreløpig ikke lykkes i å få svar fra TV 2s sportsredaktør onsdag.

Redaktør i TV 2 Sporten, Vegard Jansen Hagen. Foto: Eirik Brekke

Vil ha unnskyldning

Til Dagbladet forteller Jansen Hagen at han respekterer Solskjærs valg, men håper på en løsning.

– Solskjær vil ha en uforbeholden unnskyldning, men det kan vi ikke se at det er grunnlag for å gi, sier TV 2s sportsredaktør og utdyper:

– Vi har et nyhetsoppdrag som betyr at vi skal være fri, uavhengige og kritiske. Da får vi respektere at han reagerer som han gjør, det er hans valg og privilegium, sier han til Dagbladet.

– Oppfylt alle forpliktelser

TV 2 har hatt Premier League-rettighetene siden 2010, og har dem ut 2021/22-sesongen. Etter det overtar Nent Group.

For den forrige treårsperiode betalte TV 2 ifølge Dagens Næringsliv nær 1,9 milliarder kroner for rettighetene, men det er ikke kjent hvor mye kanalen betaler for inneværende periode.

Som rettighetshaver har TV 2 større tilgang på Premier League-klubbene. I tillegg har klubbene andre forpliktelser til dem enn medier som ikke er rettighetshavere.

Manchester United har foreløpig ikke besvart vår henvendelse onsdag. Til Dagbladet skriver klubbens kommunikasjonssjef, Karen Shotbolt, at Solskjær har «oppfylt alle forpliktelser han har overfor rettighetshaverne». Klubben svarte ikke på avisens ytterligere spørsmål om saken.