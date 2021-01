– Det kaoset som råder i en del land gjør oss mer attraktive

Ole Gustav Gjekstad har ingen planer om å senke ambisjonene selv om Henny Reistad forlater Vipers etter sesongen.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å stille et slagkraftig lag neste sesong også, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg har i min tid som trener mistet 15 landslagsspillere, og hver gang har jeg blitt fortalt hvor vanskelig det er å erstatte dem. Men det kommer nye spillere. Selv om det er kjedelig å miste Henny, kan jeg garantere at vi får inn en bra forsterkning og blir godt rustet for neste sesong, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Interessen han for tiden opplever blant spillere som ønsker seg til Vipers, skal nemlig være formidabel. Mer om det litt lenger ned i saken.

Først litt om søndagens nyhet da Henny Reistad selv bekreftet overfor NTB at hun har signert en toårskontrakt med Esbjerg. 21-åringen har i løpet av sine 2,5 år i Vipers blitt en av Europas mest attraktive spillere.

– Kommer spillere inn

Å skulle erstatte henne virker på mange måter en nærmest umulig oppgave. Men Gjekstad tror det er fullt oppnåelig.

– Det er vanskelig å finne en spiller med eksakt samme ferdigheter. Men det er mulig å finne en spiller som er bedre ferdigheter på noe, og svakere ferdigheter på andre områder. Det kommer spillere inn som gjør at vi skal sette dette sammen på en fornuftig måte, sier Gjekstad – som i øyeblikket har Marta Tomac og Tonje Refsnes som midtbacker foran kommende sesong.

Vipers mister Henny Reistad (t.v.) til lørdagens motstander Esbjerg. Her er hun i duell med sin kommende lagvenninne Sanna Charlotte Solberg-Isaken. Foto: Tor Erik Schrøder

Vipers har i tillegg til Reistads ni spillere som kan forlate klubben etter sesongen. Gjekstad har tidligere uttalt at han ser for seg en litt slankere stall neste sesong sammenlignet med dagens 22 spillere.

Han frykter imidlertid ikke at exiten til Reistad vil utløse at flere profiler vil henge seg på. Nora Mørk, Malin Aune, Linn Jørum Sulland og Emilie Hegh Arntzen er de fire største profilene som kan takke for seg etter sesongen.

– Flere interessante spillere

– Vi har aldri noen garanti, men det er en kontinuerlig jobb å sikre seg en god stall, og jeg er ikke bekymret for noen. Fordelen er at koronaviruset ser ut til å gi oss noen fordeler på spillermarkedet. Det jeg ser er at vi er mer attraktive på spillermarkedet enn vi noensinne har vært, sier 53-åringen.

Her kommer vi inn på det som kan bli et fortrinn i kampen for Champions League-trofeet, som de har satt seg mål å vinne innen 2023.

For mens koronapandemien truer klubbøkonomien til en rekke klubber i Europa, ser ifølge Gjekstad en rekke klubber muligheter i Vipers.

– Dette handler faktisk om spillere fra hele Europa. Det er ganske mange som ser ut til å søke seg mot trygge havner. Samtidig har vi fått et rykte som en etablert og stabil klubb. Jeg tror at det kaoset som råder i en del land, gjør at vi blir mer attraktive, sier Vipers-treneren som åpner for at det kan komme flere utenlandske importer til Vipers.

– Lavere lønnsnivå i Europa

Seinest i fjor vår fortalte han til TV 2 om en enorm pågang av spillere som ønsket seg til Vipers.

– Men nå er antallet spillere betydelig flere enn den gang, sier Gjekstad – som bekrefter at det også er snakk om interessante spillere for Vipers.

– Så nå kan dere velge og vrake?

– Uansett hvordan vi snur og vender på det, så er det begrenset hvor mange spillere som er gode nok, som for eksempel til å erstatte Henny. Men flere av dem er interessante. Det er dessuten en fordel at lønnsnivået i Europa ser ut til å bli blitt lavere.

– Så veien til å bli et stabilt «Final4»-lag er «enklere» enn før?

– Det er vanskelig uansett. Men det som ofte skjer i vanskelige tider, er at det blir en større konsentrasjon av de beste spillerne i de beste klubbene, som Györ, Bucuresti, Rostov, Brest og Metz. Det blir veldig spennende å se hvordan spillerne fordeler seg, sier Gjekstad.

– Alle snakker varmt om Vipers

Bent Svele, håndballekspert i TV 2, tror også at Vipers har et godt rykte på seg i Håndball-Europa, og at de i så måte har kommet styrket ut av koronapandemien.

– De har stabil økonomi, og det de har vist i korona-perioden ved å ikke permittere spillere, tror jeg har gitt dem en ekstra goodwill. I tillegg ser andre spillere at de er gode på det sportslige. Det kan ikke avgangen til Henny rokke ved. Når vi samtidig vet at det er en ustabil økonomi i mange klubber der ute, så gjør det Vipers til en attraktiv klubb. Jeg tror alle snakker varmt om Vipers, sier Bent Svele.

Om tapet av Henny Reistad, sier han:

– Det er en fantastisk spiller som mange mener vil være topp tre i verden i løpet av to-tre år – om ikke før. Det er ingen tvil om at det er et tap. Så får vi se hva Vipers kan få tak i. Det handler om økonomi og hva som er ledig. Men jeg tror Vipers er attraktive, sier Svele.