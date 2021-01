Avtalebrudd, spillere i sjokk og timevis i hermetisk lukkede busser: Derfor reagerer Norge kraftig på VM-tilstandene

Det norske håndballandslaget ble svært overrasket over hva som møtte dem kun to dager før åpningskampen i VM. Sander Sagosen kaller det hele en parodi.

Sander Sagosen føler seg ikke helt komfortabel i Kairo. Foto: Ole Martin Wold/NTB

– Hvor ærlig skal jeg være?

Landslagssjef Christian Berge så oppgitt bort på det norske herrelandslagets medieansvarlig før det første digitale pressetreffet etter at laget kom til Kairo tirsdag.

Mikrofonen i den andre enden ble slått av. Så kom Berge tilbake på skjermen.

– Vi kom ned og møtte en del utfordringer her nede med tanke på trening og avstand, sa han.

Den neste timen fortalte Berge, flere spillere og landslagslege Thomas Torgalsen om flere forhold i VM som fikk det norske landslaget til å steile da de ankom Egypt.

Sagosen raste

Den som la minst mellom linjene, var stjernespiller Sander Sagosen.

– Det er rett og slett en parodi. For å si det rett ut. Alt til nå har bare vært en stor vits, sa Sagosen.

Før avreise til Egypt forventet det norske landslaget å bli en del av en såkalt «boble» der alle som er en del av den er hyppig testet. «Boble»-konseptet ble blant annet brukt under kvinnenes EM i Danmark før jul.

Sander Sagosen på det digitale mediemøtet onsdag ettermiddag. Han er svært kritisk til forholdene i VM-landet Egypt. Foto: Via NTB

– Jeg synes nesten ikke man kan kalle det en boble engang. Jentene levde i en boble i Herning. Her flyr det folk inn og ut uten munnbind, fortsatte Sagosen og karakteriserte det han opplevde som «fri flyt» og «ville vesten».

Sagosen beskrev stemningen i den norske troppen slik:

– I går var det litt sjokktilstander for alle.

Opplever avtalebrudd

Det er flere ting det norske landslaget har opplevd som problematisk. Men det mest graverende handler om hvordan smitteverntiltakene er på hotellet de bor på.

På hotellet bor Norge med syv andre land. Før avreise til Egypt opplevde det norske apparatet at det var en avtale om at landene ikke skulle spise sammen. Det gjør de derimot.

– Vi har jobbet lenge med at vi skulle få bufeene hver for seg slik at bare vi satt og spiste sammen. Det har de ikke gjort noe med i det hele tatt. Vi er for tett på med måltidene, sa landslagslege Torgalsen.

Han reagerer også på at det i gangene på hotellet oppholder seg mennesker som Norge ikke vet hvem er og om de er en del av VM-apparatet. I etasjen hvor Norge bor er det også satt opp en teststasjon hvor alle som skal inn i boblen kommer. Den ønsker Norge å flytte.

– Ble du overrasket over det som møtte dere?

– Ja, det må jeg si. Jeg har stolt på de beskjedene vi har fått i flere brev fra både IHF og organisasjonskomiteen her i Kairo. Så jeg er overrasket, svarer Torgalsen

– Oppleves det som brudd på avtaler dere gjorde på forhånd?

– Ja. Det er riktig.

Bilsyke og lang vei til trening

Men det er ikke bare situasjonen rundt smittevern det norske landslaget har opplevd som problematisk i Egypt.

Da de ankom Egypt i et chartret fly tirsdag ettermiddag ble spillerne innlosjert i en buss. Den var helt hermetisk lukket slik at man hverken kunne se inn eller ut.

– Det var spillere som ble bilsyk, beskrev landslagssjef Berge.

Da de kom frem på hotellet ble det også klart at styrkerommet ikke hadde frivekter. Det er noe landslaget er avhengig av for å gjennomføre sine forberedelser til kamper i mesterskapet.

Trener Christian Berge er langt fra fornøyd med rammene rundt pandemi-VM i Egypt. Foto: Liselotte Sabroe, NTB

De ble etterhvert også gjort oppmerksom på at den eneste muligheten for å trene var en hall som ligger opptil to timers kjøretur unna hotellet. Det har skapt problemer i forberedelsene til åpningskampen mot Frankrike torsdag.

– Det er ikke bare vi som reagerer på dette. Det gjør også andre nasjoner som bor på dette hotellet, sa Berge.

To lag er ute

Sent tirsdag kveld kom nok en beskjed til det norske landslaget. Grunnet koronasmitte kunne ikke USA, som Norge skulle møte i innledende runde, delta i mesterskapet. Det betyr at Sveits nå blir fløyet inn på kort varsel. Det er en betydelig tøffere motstand for Norge.

– Det medfører en litt annen turnering for oss med tanke på belastning på spillere. Den planen som opprinnelig var lagt må endres på, sa Berge.

Med det mange problemene som oppsto på kort tid, var det en tydelig irritert Sagosen dagen før VM åpner for Norges del. Han mener det er helt legitimt å stille spørsmål om VM i det hele tatt burde bli gjennomført.

– Jeg var ikke der på forhånd at det burde vært avlyst. Da hadde jeg store forhåpninger til at alt skulle gå bra, men sånn som det har vært nå, så kan man sette spørsmålstegn til det, sa han og la til:

– Hadde det vært i Norge, hadde det i hvert fall ikke vært gjennomført.

Likevel sa Sagosen at han nå var «ferdig med å kverulere og være irritert». Landslaget er på plass i Egypt, og torsdag er det åpningskamp mot Frankrike. Det blir en nøkkelkamp for hvordan mesterskapet videre vil arte seg for Norge.

– Frankrike har mange verdensklassespillere. Det blir en veldig tøff kamp, sa Sagosen.