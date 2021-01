– Jeg trener ikke så mye bare for å gå fort i tre minutter

TRONDHEIM: Erik Valnes knuste alle. Nå vil han bli kvitt sprintstempelet.

Erik Valnes er sprinteren som vil bli en god distanseløper. Han er i ferd med å ta nye steg som langrennsløper og er nå svært aktuell til å gå på det norske stafettlaget i VM. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Etter at 24-åringen fra Sørreisa hadde slått alle på den litt uvanlige distansen 10 kilometer klassisk i NM, mente herretrener Eirik Myhr Nossum at han hadde funnet en ny mulig startmann til det norske stafettlaget.

– Vi skal gå to etapper 10 kilometer klassisk på stafetten i VM, og jeg er imponert over det Erik gjør her i dag. Jeg sa det i fjor og sier det igjen, en eller annen gang kommer Erik Valnes til å gå en klassisketappe for et norsk stafettlag i mesterskap, sa Eirik Myhr Nossum.

– Han er en klok mann, var vinnerens replikk.

Mange kandidater

Men etter den litt selvsikre kommentaren, ble Valnes litt mer forsiktig.

– Det er mange gode som ikke stilte til start i dag. Jeg tror ikke navnet mitt er spikret til det stafettlaget. Jeg stiller opp hvis jeg får beskjed om at jeg får gå, sa han og var enig i at han nå er en av dem som melder seg på.

Han vil få konkurranse fra Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen og flere andre.

Fakta Erik Valnes Alder: 24 år (født 19. april 1996) Fra: Sørreisa Bor: Tromsø Klubb: Bardufoss og Omegn Idrettsforening Meritter: 2 gull på sprint i U23-VM Verdenscupen: 29 starter, én seier og 6 pallplasser Les mer

Det er to år siden Erik Valnes kom som en virvelvind inn i verdenstoppen. Han tok en tredjeplass på sprinten i Dresden i januar 2019. Sesongen etter var han inne på sprintlandslaget.

Nå er han etablert sprinter i verdensklasse. Han vant den eneste sprinten i verdenscupen som de norske løperne har gått denne sesongen (Ruka i slutten av november). Men han ønsker å være noe mer enn en sprinter.

Erik Valnes i målområdet etter å ha blitt norsk mester på 10 km klassisk. En av dem som ble slått var Johannes Høsflot Klæbo (til venstre i bildet). Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Sprinterstempelet

– Jeg trener ikke så mye bare for å gå fort i tre minutter, sier han.

Denne sesongen er han i ferd med å vise at han kan noe mer enn å gå fort på korte distanser. På Lygna for en drøy uke siden ble han nummer tre på 30 kilometer fellesstart. Mandag ble det seier på 10 kilometer klassisk og norsk mesterskap.

– Dersom du gjør det godt som sprinter, blir du fort stemplet som en sprinter og bare det, sier han.

Han har rett og slett ikke tenkt å være fornøyd med sprintkonkurranser.

– Jeg lever fortsatt i troen på at jeg kan gjøre noe på distanse, sa han til Aftenposten da han kom inn på landslaget for halvannet år siden.

Den troen er blitt styrket denne vinteren.

De siste ukene har han fått vist at han kan mer enn bare å gå med makspuls hele tiden.

– Jeg kommer nok alltid til å være en sprintertype, men all distansetrening responderer jeg veldig godt på. Det gjør meg optimistisk på at jeg vil bli en bra distanseløper, sa han i september 2019.

To sesonger trening med de beste i verden har åpenbart gitt resultater. Ikke bare som sprinter, men også på distanse.

Erik Valnes. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Full kontroll

På NM-distansen hadde han kontroll hele veien og ledet fra første mellomtid og til mål. Nærmest var Daniel Stock. Finnmarkingen går for regionlaget i Troms og har samme trener, Kristian Skogstad, som Valnes hadde før han kom på landslaget.

– En meget god trener, og jeg har fortsatt god kontakt med ham, sier Valnes.

Han bor i Tromsø og trener mye sammen med sin gamle lagkamerater på regionlaget. I perioden hvor de norske løperne har holdt seg unna verdenscupen, har han også konkurrert i regionale konkurranser i Nord-Norge.

Fakta Løpere til verdenscup i Lahti Damer: Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. Herrer: Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe. Les mer

På søndagens 30 kilometer med skibytte ble han nummer 21.

– Dette norgesmesterskapet har vært fantastisk for meg. Jeg fikk også med meg at jeg var dårlig på skøyting søndag, sier han med et smil.

Klæbo blir hjemme

Johannes Høsflot Klæbo har vært svært forsiktig for å unngå å bli smittet av koronaviruset. Han var også en av de første som sa nei til verdenscup før jul. Nå har han også bestemt seg for å ikke reise til verdenscupen i Lahti kommende helg.

Etter planen skal han delta i verdenscupen i Falun helgen etter.

Klæbo måtte nøye seg med en fjerdeplass etter Valnes, Stock og Martin Løwstrøm Nyenget på 10-kilometeren. Dagen før ble han bare nummer 15 på 30 kilometer med skibytte.

– Jeg har kontroll. Det har vært en periode med mye trening og resultatene her var på mange måter som forventet, sier Klæbo.

Han har satt seg som mål å gå fem distanser i VM. Det står fortsatt ved lag selv om han ikke skal til Lahti. Det er Eirik Myhr Nossum som styrer distanseuttaket. Han er heller ikke bekymret.

– Jeg vet hvilke mengder Johannes har trent i det siste. Derfor er jeg ikke bekymret i det hele tatt.