Starts neste motstander vil ikke be om utsettelse

Odd sier de per nå ikke ønsker å be om utsettelse av kampen mot Start, til tross for en spiller i koronakarantene.

Start møter Odd til en kamp som etter planen skal gå søndag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kaoset rundt landslaget påvirker også Eliteserien her hjemme.

På grunn av en positiv koronatest i den norske troppen, må alle spillerne i karantene. Blant dem er Sondre Rossbach, Odds keeper. Odd er Starts neste motstander kommende søndag.

Men mandag ettermiddag tyder det meste på at kampen går som planlagt.

– Slik det ser ut nå kommer vi ikke til å be om utsettelse, skriver Odds daglige leder Einar Håndlykken i en sms til Fædrelandsvennen.

Hans kollega i Start hadde ikke hørt noe fra verken Odd eller Norges Fotballforbund mandag formiddag.

– Vi har ikke hørt noe annet enn at kampen går som planlagt. Vi forbereder oss som at kampen vil gå til oppsatt tidspunkt, sier Christopher MacConnacher i Start.

Kampen mellom Brann og Rosenborg som også går søndag kveld vil trolig bli utsatt til tirsdagen etter. Brann har to koronasmittede spillere i stallen, mens Rosenborg har to spillere i karantene etter landslagssamling.

Til VG søndag meldte Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund at de «jobbet med en løsning» angående den kommende runden. Til Fædrelandsvennen mandag skriver Fisketjønn at det vil komme en beslutning i ettermiddag.

Han sa til VG i går at spillerne vil være ferdig med sin karantene søndag klokka 13. Det vil i så fall bety at Rossbach kan spille mot Start.