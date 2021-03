Sammenligner Johaug med Waitz og Kristiansen: – Helt der oppe som fenomen

OBERSTDORF (VG) I langrenn er hun fullstendig suveren. Nå mener eksperter at Therese Johaugs utholdenhetsegenskaper er unike og helt i verdenstoppen – uansett idrett.

FULL POTT: Therese Johaug stilte opp i fire konkurranser i VM i Oberstdorf. Hun drar hjem med fire gullmedaljer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: Publisert: Nå nettopp

VM-dronningen tok sitt fjerde VM-gull på fire forsøk under lørdagens tremil i Oberstdorf. Hun vant styrkeprøven med svimlende 2.34,2 minutter ned til Heidi Weng og Frida Karlsson, den største seiersmarginen på øvelsen i mesterskap noen gang. På det meste var Johaug nesten tre minutter foran neste kvinne.

Thomas Losnegard, fagansvarlig for utholdenhet ved Olympiatoppen, lurer på om Johaug er den beste kvinnelige utøveren som driver med utholdenhet – uansett idrett.

Fakta Therese Johaug: * Alder: 32 år (født 25. juni 1988) * Klubb: Nansen * VM: 14 gull, 2 sølv, 3 bronse * OL: 1 gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014) * Verdenscupen: 77 enkeltseirer, 3 sammenlagtseirer * 16 NM-gull i langrenn * NM-gull på 10.000 meter i friidrett og terrengløp i 2019 * Aktuell: Forsvarte VM-gullet på 30-kilometeren i klassisk stil i tyske Oberstdorf lørdag. NTB Les mer

– Det er umulig å kunne vise til en slik påstand. Men det er hvert fall ekstremt det hun gjør, sier Losnegard til VG.

– Jeg personlig mener Johaug er høyt oppe både nasjonalt og internasjonalt. Hun er helt enestående, sier Losnegard.

Waitz og Kristiansen

Han sammenligner med Johaug med løpe-legendene Grete Waitz (OL-sølv på maraton, VM-gull på maraton og i terrengløp) og Ingrid Kristiansen (VM-gull i friidrett, gateløp og terrengløp).

– Parallellen er selvfølgelig vanskelig, men som et utholdenhets-fenomen er Therese absolutt der oppe, sier Losnegard.

– Hvem er best?

– Det er vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre, men jeg ville satt Therese høyt opp, svarer Losnegard.

LEGENDER: Ingrid Kristiansen og Grete Waitz fotografert under Bislett Games i 1990. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Verdenstoppen i løping?

Olympiatoppen har målinger på Johaugs maksimale oksygenopptak, men kan ikke røpe resultatet. Men Losnegard avslører at langrennsløpere tradisjonelt sett scorer høyest av alle på slike tester.

– Det bør vel ikke overraske noen om jeg sier at Therese ligger høyt.

Les også Johaug om farens dramatiske ulykke: – Veldig redd

Han tror Johaug kunne yppet seg i andre idretter også. Johaug løp sist sommer 10.000 meter på 31.40,67 – godt under VM-kravet i friidrett. Ingrid Kristiansens norgesrekord på øvelsen er 30.13,74.

– Therese kunne vært i verdenstoppen i løping med bedre teknikk. I motbakkeløp tror jeg hun kunne hevdet seg i verdenstoppen allerede nå. Der har ikke teknikk så mye å si. Sykkel er litt annerledes fordi det er så spesielt muskulært, sier Losnegard.

Kaggestad trekker frem nederlender

Johan Kaggestad var trener for både Kristiansen og Waitz. Han sier dette:

– Johaug er veldig god på langrenn, og middels god til å løpe. Det kommer mye an på bredden i idretten, men så suveren som Johaug er i langrenn, er vanskelig å finne i andre idretter. Men det betyr ikke at hun er best i verden uansett idrett.

Kaggestad mener at kanskje den nederlandske friidrettsutøveren Sifan Hassan er verdens beste kvinnelige utøver i utholdenhetsidretter.

Les også Tidenes klareste VM-seier til rørt Johaug: – Vet at dette livet snart tar slutt

– Hun er ikke så suveren fordi det er så mange gode konkurrenter. Bredden i langrenn er i beste fall veldig tynn, sier Kaggestad.

NTNU-professor Øyvind Sandbakk synes også det er vanskelig å sammenligne på tvers av idretter.

I EGEN KLASSE: Therese Johaug var suveren på tremila i VM. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Men Therese er suveren i sin idrett hvert fall. Det er ingen tvil om at hun også løper så fort at hun kunne deltatt i EM i friidrett selv med begrenset teknikk. Hun har voldsom god utholdenhet, sier Sandbakk.

– Alt av trening, målinger og resultater tilsier hvert fall at hun er er helt der oppe blant utholdenhetsutøvere, legger han til.