Horneland feller knallhard Rosenborg-dom: - I fotballsammenheng er det krise

Horneland ble presentert som Rosenborgs nye trener i januar. Den tidligere Haugesund-sjefen har fått en brutal start med klubben som i fjor vant både serie og cup. Ett poeng er fasiten på tre kamper, og Norges største fotballklubb har sett ut som en skygge av seg selv.

Horneland har fått mye kritikk etter en tung seriestart. Det samme har RBK-ledelsen. Treneren holder heller ikke igjen når han beskriver sin start i Trondheim.

– Det er for dårlig, altfor dårlig. I fotballsammenheng er det krise, vi legger ikke skjul på det, sier han til NRK.

Blant det klubben har fått kritikk for, er alderen på spillergruppa. Mot Odd i 2. serierunde hadde laget en gjennomsnittsalder på 28,5, skrev VG. Horneland er enig i at troppen er for gammel per dags dato.

– Det kommer et generasjonsskifte i Rosenborg nå. Det er uomtvistelig. Det er nødt til å komme, for det er et litt for gammelt lag. Men utgangspunktet er at de som er her, har den kvaliteten og sulten som skal til. Men et fotball-liv varer ikke evig, så vi er nødt til å starte en prosess der vi skal bygge et nytt Rosenborg, sier han til NRK.

Horneland forteller videre at han tror det er blitt for mye penger i RBK de siste årene.

Rosenborg ligger nest sist i Eliteserien etter tre serierunder. Mandag kommer Strømsgodset til Lerkendal.