Frankrike innfører 10-metersregel for joggere og syklister

Frankrikes idrettsminister beordrer joggere og syklister til å holde en avstand på minst 10 meter til hverandre når samfunnet åpner opp igjen 11. mai.

Alternativ trening er blitt en populær syssel i koronatiden. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Franskmennene har vært nødt til å holde seg hjemme de siste ukene. Om en drøy uke starter jobben med å gjenåpne gradvis.

Hensikten med forbudssoner for mosjonistene er å hindre en ny bølge av koronasmittede.

Jogging er blitt en populær syssel siden nedstengningen i midten av mars. Dette gjelder for hele Frankrike siden det er en av få fritidssysler som har vært akseptert som grunn til å oppholde seg utendørs.

Men myndighetene har også fått seg en støkk når de har sett hvordan hundrevis av joggere har stimet sammen på solfylte fortau og promenader.

I Paris ble det så mange som løp samtidig at byen så seg nødt til å forby jogging på dagtid.

De franske reglene tilsier at det skal være minst én meters sosial sone mellom folk, men en studie av virusutbruddet antyder at dette ikke er nok avstand for joggere og syklister. Studien antyder av viruset sprer seg raskere blant folk som er i bevegelse.

Uansett hva som stemmer eller ikke av slike studier, har idrettsministeren sett seg nødt til å innføre begrensninger mellom to som er i trimaktivitet.

I aktiviteter som tennis og yoga er det stresset at ethvert individ må ha et mulighetsrom på fire kvadratmeter rundt seg.