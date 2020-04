Gunnar Pettersen ny KRS-trener: – Jeg går ikke hit for å bli nummer fem eller seks

Gunnar Pettersen sier han aldri har hatt det så gøy som håndballtrener som det siste året. Da KRS Topphåndball tok kontakt klarte han ikke si nei.

I dag 13:07

Gunnar Pettersen ble presentert som KRS Topphåndballs nye trener. Foto: Jacob Buchard

– Jeg går ikke hit for å bli nummer fem eller seks. Vi satser på å gå opp, sa Gunnar Pettersen da han ble presentert som hovedtrener for KRS Topphåndball tirsdag ettermiddag.

Den tidligere norske landslagstreneren kommer fra jobben som hovedtrener i Sandefjord, der han rykket opp til Eliteserien. Han har skrevet en ettårskontrakt med kristiansanderne. Den starter 1. juni.

– I min alder skriver man kun ettårskontrakter, sier 65-åringen med et smil.

Nye systemer tente gnisten

– I 2008, da jeg sa nei til forlengelse med herrelandslaget, gjorde jeg det fordi jeg hadde fått nok håndball. Da skulle jeg nyte alderdommen. Sånn ble det ikke. Jeg klarte ikke holde meg unna da Sandefjord spurte, og klarte ikke si nei til Vipers da jeg var der. Jeg klarte ikke si nei nå heller, sa Pettersen på pressekonferansen.

Han sier han har fått fornyet giv som håndballtrener etter suksessen med et ungt Sandefjord-lag. Laget slo blant annet KRS 31–29 i en svært viktig kamp i Kristiansand i februar.

– Grunnen til at jeg går på igjen er at jeg har hatt litt flaks, og begynt med noen nye systemer. Jeg har sjelden hatt det så gøy som i Sandefjord det siste året. Jeg ser masse muligheter til å videreutvikle en del av de tingene jeg har testet ut, sier Gunnar Pettersen, og legger til at han trivdes veldig godt i Kristiansand da han var Vipers-trener gjennom to sesonger.

– Jeg tror denne signeringen kommer til å bli tatt godt imot i laget, sa KRS-spiller Eirik Köpp på pressekonferansen.

Gunnar Pettersen kommer tilbake til Kristiansand som håndballtrener. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Gunnar Pettersen er virkelig en profil i Håndball-Norge. Han var norsk landslagstrener i herrehåndball fra 1989 til 1994 og på nytt i 2001–2008.

For sørlendinger huskes han kanskje best for jobben han gjorde i Vipers. Han var den første treneren klubben ansatte etter at de hadde laget slagordet om «å vippe Larvik ned fra tronen». Før han overtok, i sesongen 2013/14, ble de nummer åtte i serien. På hans to sesonger ble de først nummer seks og deretter nummer fire.

Nå forteller han at han ser likheter mellom det Vipers var da han kom i 2014 som det KRS han overtar nå.

– Jeg synes det er mye likt. Det er mye entusiasme og mange folk som står bak. KRS ønsker virkelig også å bli et topplag. Nå var Vipers allerede et etablert topplag da jeg kom mens vi starter lenger nede. Likevel synes jeg det er mange muligheter, sier Pettersen.

– Hvillket potensial ser du i klubben?

– Jeg liker klubbledere som ikke bare sier at de skal rykke opp. Man må ha et mål som ligger lenger fram i tid. Å bli topp fem i Norge ser jeg som helt realistisk, sier «GP».

Gunnar Pettersen ble presentert som ny Vipers-trener tirsdag. Foto: Jacob Buchard

Pettersen kom med kritikk av KRS Topphåndball etter at opprykket glapp tidligere i år.

– De har mange spillere med eliteserieerfaring, men så er det noe med å sette det sammen. Det er ikke alltid gode enkeltspillere gjør et godt lag. Jeg tror utfordringen for treneren er å finne tre backer som passer sammen, uavhengig av hvem som er best på papiret. Det er noe internt som skurrer og der er tydelig at alle spillerne ikke går like bra sammen. Hvis de hadde gjort det, så hadde de rundspilt alle lagene de har møtt.

På pressekonferansen utdypet han noe av kritikken, og mener KRS har hatt problemer med å være god mot de mindre gode lagene.

– Vi må ta alle på alvor. Jeg tror nøkkelen ligger der, sier 65-åringen.

Haugsgjerd: – Ingen dramatikk

Pettersen tar over etter Robin Rosander Haugsgjerd som har ledet KRS de to siste sesongene. Haugsgjerd hadde en såkalt 2+1-årskontrakt, som skulle evalueres etter denne sesongen.

– Vi ble enige om ikke å forlenge avtalen. Vi har ikke noe vondt å si om noen, sier styreleder i KRS, Tommy Egeli.

– Det var en dato hvor begge hadde anledning til å si opp. Vi valgte begge å benytte oss av den. Så det var egentlig veldig lite dramatisk, sier Haugsgjerd.

– Så du har ikke fått sparken?

– Nei, det føler jeg ikke. Det er ingen vond stemning mellom KRS og meg. Jeg håper av hele mitt hjerte at de lykkes. Nå trenger de litt nye krefter og energi på banen. Det har vært to år hvor jeg har jobbet nærmest døgnet rundt, sier Haugsgjerd – som hemmelighetsfullt legger til at han «har noe annet på gang».