«Den glemte fotballspilleren» var norsk landslagssjef i én kamp. Nå hylles han av milliardselskap

Google ønsker å gjøre «den glemte fotballspilleren» kjent for folk. Den tidligere Norge-, Frigg og Fredrikstad-treneren har en spesiell historie.

Det engelske landslaget på plass i et fly. Frank Soo står i midten bak. Sir Stanley Matthews, Sir Matt Busby og Joe Mercer er også på bildet. Foto: Mercer Family

Viljam Brodahl Aftenposten

Lyder navnet Frank Soo kjent for deg?

Får du ingen assosiasjoner til briten, er du trolig ikke den eneste.

Han var den første med asiatisk opphav til å spille for det engelske landslaget. I 1952 ledet han det norske landslaget under De olympiske leker.

Likevel har han fått tilnavnet «den glemte fotballspilleren».

Google har derimot ikke glemt ham. Lørdag hyllet milliardselskapet den tidligere Frigg- og Fredrikstad-treneren.

I søkefeltet til millioner av engelskmenn har Soo preget den berømte Google-logoen. I samarbeid med organisasjonen Frank Soo Foundation er han blitt dratt frem i lyset for å «bevisstgjøre hans inspirerende arv», skriver Sky Sports.

Frank Soo står helt til høyre på bildet. Her fra en landskamp på Wembley. Foto: Mercer Family

En rollemodell for østasiatene

Jacqui Soo er niesen til den tidligere fotballspilleren. I dag er hun ærespresident i organisasjonen oppkalt etter onkelen hennes.

– Som en talsperson for Soo-familien, er vi beæret over at Frank Soo blir anerkjent av et globalt selskap som Google. Dette vil forhåpentlig kaste et lys over prestasjonene hans som fotballspiller, trener, landsforkjemper og pioner, forteller niesen til oss i en e-post.

Slik så søketjenesten Google ut for flere millioner engelskmenn lørdag. Foto: Skjermdump

Organisasjonens mål er å inspirere østasiatene til å oppnå store ting, slik som Soo klarte i sin tid. Ideen om organisasjonen kom etter at Susan Gardiner skrev en bok om ham i 2016.

Hun er også begeistret over at Google nå hedrer Soo.

– Det er en stor ære, men det er bare det Frank Soo fortjener. Forhåpentlig blir han nå anerkjent som den store mannen og fotballspilleren han var, forteller Gardiner.

Fakta Frank Soo Født: 8. mars 1914 Død: 25. januar 1991 (76 år gammel) Landskamper for England: Ni (uoffisielle) Utvalg klubber som spiller/trener: Stoke City, Leicester City, Luton Town, Padova, Norge, Djurgården, AIK, Frigg, Fredrikstad Aktuell: Ble lørdag hedret av millardselskapet Google Les mer

Det engelske luftforsvaret møtte Skottland til kamp på Hampden Park under krigen. Frank Soo er nummer fire fra høyre på bakerste rad. Foto: Mercer Family

– Sin tids David Beckham

Gardiner kjenner historien til Soo bedre enn de fleste. Hun forteller om hans svært innholdsrike fotballiv.

Etter å ha spilt i flere år for Stoke City med blant andre legendariske Sir Stanley Matthews, fikk Soo ni kamper for det engelske landslaget under andre verdenskrig. Da tjenestegjorde han samtidig i det engelske luftforsvaret.

Ettersom kampene ble arrangert under krigen, er de ikke blitt registrert som «offisielle» av Det engelske fotballforbundet (FA). Soo er avbildet i samme selskap som engelske fotballegender, men er ikke blitt et kjent navn for folk flest.

– Han var kjent for sin eleganse, tekniske ferdigheter og sine presise pasninger. Det var en helt annen tid, men han hadde noe av den samme auraen til David Beckham, sier Gardiner.

– Han fikk kallenavnet «smilet» av lagkameratene i Stoke. Han skilte seg ut: Han drakk ikke alkohol, rørte ikke sigaretter og trodde på knallhard trening.

Bakerst fra venstre står Frank Soo som nummer to i rekken. Foto: Faksimile / Aftenposten

Norsk landslagssjef i én kamp

Videre tok Soo turen til Leicester City og Luton Town, før han noen år etter krigen la opp som spiller. Da begynte han på trenerkarrieren – og endte etter hvert opp i Norge.

«Olympialaget i treningsleir», heter det i en Aftenposten-overskrift fra 1952.

Etter to suksessrike år som trener i italienske Padova, ble Soo hentet til Norge for å lede laget under OL i 1952 i Helsinki. Det ble med kun én kamp. Norge tapte 1–4 mot Sverige og OL-drømmen var knust.

– Det er veldig lite informasjon om hans tid i Norge, sier Gardiner.

Soo tilbrakte de neste årene i ulike svenske klubber. Der kom hans knallharde side virkelig frem. Han likte ikke at spillerne drakk alkohol og trodde på et strengt treningsregime.

– «Slavdrivare» var et begrep som den svenske pressen brukte den gangen for å beskrive ham. Han var likevel populær, og han var god venn med Putte Kock og andre ledende skikkelser innen svensk fotball, sier forfatteren.

Frank Soo var kjent for sitt harde treningsregime. Her fra en Aftenposten-artikkel i 1961. Foto: Faksimile / Aftenposten

Trente både Frigg og Fredrikstad

Han strenge treningsregime ble også omtalt i Aftenposten i 1961.

Da hadde Soo tatt over treneransvaret i Oslo-klubben Frigg. «Frank Soo kjører Frigg-laget hardt», sto det i en artikkel.

Heller ikke denne gangen ble tiden i Norge langvarig. Samme året forsvant han fra Frigg, før han igjen returnerte til norsk jord noen år senere.

I hans nest siste trenerjobb tok han over Fredrikstad i 1964. Ifølge NTBs statistikknettsted endte Østfold-klubben som nummer to i Eliteserien det året. Likevel forsvant Soo nok en gang.

– I Fredrikstad hadde han lignende problemer med å krangle med spillerne over alkohol og trening. Tiden hans som trener der ble beskrevet som «kort og turbulent», sier Gardiner.

Soo avsluttet fotballkarrieren som trener i Danmark for Akademisk Boldklub. Da hadde han vært innom nærmere 20 klubber som spiller og trener.

Deretter returnerte han til hjemstedet Stoke-on-Trent, der han bodde til sin død i 1991. I dag er en gate i byen oppkalt etter «den glemte fotballspilleren».

PS: Har du bilder eller kjenner til Frank Soo? Send en e-post til viljam.brodahl@aftenposten.no.