Bundesliga direkte: Kan Haaland fortsette å score?

Mainz har på sin side en hel del å spille for: De ligger kun tre poeng over kvalikplass før runden.

Dermed blir det ingen skandinavisk duell i kveld: Robin Quaison er benket for dagens hjemmelag.

Dermed starter Braut Haaland for første gang siden skaden han pådro seg 26. mai. Han kom inn som innbytter i lørdagens kamp.

Dortmund (3-4-3): Roman Bürki - Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Emre Can - Achraf Hakimi, Axel Witsel, Julian Brandt, Raphael Guerreiro - Thorgan Hazard, Erling Braut Haaland, Jadon Sancho.

