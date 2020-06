Skålevik returnerer til Start

Steffen Lie Skålevik (27) er klar for Start. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Steffen Lie Skålevik var på utlån til Start fra Brann i 2017. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Viljam Brodahl Aftenposten

Sørlandsklubben er kommet til enighet med Sarpsborg 08 om en utlånsavtale med Skålevik ut 2020-sesongen.

– Jeg føler meg litt som hjemme her, og jeg ble skikkelig glad da jeg kjørte nedover til Sørlandet i går. Jeg er veldig glad for å være på plass her, sier Skålevik til klubbens nettside.

Fædrelandsvennen meldte at 27-åringen var på vei til klubben fredag. Spissen var på utlån i Start fra Brann i 2017. Da scoret han hele ti mål på elleve kamper i OBOS-ligaen.

– Det var utrolig gøy, med en fin gruppe og masse positivitet i klubben. Alt klaffet, og jeg scoret på de fleste sjansene mine, så vi får prøve på noe av det samme nå, sier han.

Skålevik forlot Brann til fordel for Sarpsborg 08 i 2019. Det ble kun ett mål for Østfold-klubben i Eliteserien.

LES OGSÅ: Skålevik på vei til Start

Treneren er fornøyd

Start-trener Joey Hardarson er naturligvis fornøyd med nyervervelsen.

– Vi er veldig glade for å ha fått Steffen inn nå. Han er en spiller som passer godt inn i vår spillestil og en type vi kjenner godt. Vi er trygge på at han vil skli rett inn i spillergruppen og kunne bidra fra første stund, sier han.

Treneren forteller videre at han har følt at klubben har vært sårbare på spissplass. Derfor er signeringen svært etterlengtet.

Fædrelandsvennen rapporterte tidligere lørdag at Martin Ramsland ikke rekker sesongstarten. Spissen fikk heltestatus da han scoret hat trick i den avgjørende kvalifiseringskampen mot Lillestrøm i desember.