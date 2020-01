Nedtur for Lundby i Japan

Maren Lundby fikk seierssjansene ødelagt i første omgang og måtte nøye seg med femteplass i verdenscuprennet i hopp i Japan.

Maren Lundby lyktes ikke hundre prosent i Japan fredag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Østerrikske Eva Pinkelnig var best.

Pinkelnig tok sin andre strake verdenscupseier på en dag som sett med norske øyne ikke ble av de aller beste. Anna Odine Strøm ble nummer ni, mens Silje Opseth endte ti plasser lenger ned på resultatlista.

Østerrikske Pinkelnig hoppet 97,5 og 95,5 meter i sine to hopp, var lengst i begge omganger og vant rennet med 17,3 poengs margin på hjemmehåpet Sara Takanashi. Chiara Hölzl sørget for to østerrikske jenter på seierspallen.

Maren Lundby klarte ikke prege toppen resultatlistene i Zao verken på trening eller i kvalifiseringen, og fredagens renn ga ikke den oppturen hoppdronningen fra Bøverbru håpet på.

Falt tilbake

25-åringen traff ikke godt teknisk i sitt første hopp og landet på 86 meter i normalbakken i Zao. Det var 11,5 meter bak ledende Pinkelnig og ga niendeplass foran finaleomgangen. Der gjorde Lundby et noe bedre hopp, men 92 meter var langt unna der totningen ønsker å være.

Silje Opseth gjorde et godt førstehopp på 87 meter, men under tunge forhold landet Holeværingen-hopperen på skuffende 78 meter. Dermed falt hun nedover lista fra 13.-plassen etter første omgang.

Anna Odine Strøm tok karrierens første pallplass i Zao for ett år siden. Noen reprise ble det ikke fredag, men hopp på 89 og 86,5 meter ga niendeplass til slutt.

Alta-jenta Strøm har slitt med ryggen denne sesongen og har ikke kommet helt opp på toppnivået fra forrige vinter.

Lundby beholder ledelsen

Med fredagens seier spiste Eva Pinkelnig seg innpå Maren Lundby i verdenscupen sammenlagt. Den norske hoppdronningen har samtidig fortsatt et godt tak på den gule ledertrøya.

Pinkelnig er den store formhopperen i verdenscupsirkuset om dagen. Hun vant også det avsluttende rennet i Sapporo forrige helg.

Lørdag er det lagkonkurranse i Zao. Der er de østerrikske jentene kjempefavoritter.

Søndag avsluttes helgen i Zao med et nytt individuelt renn i normalbakken.

