Hegerberg har røket korsbåndet - ute i lang tid

Ada Hegerberg (24) er langtidsskadet.

Ada Hegerberg (24) må belage seg på en lang tid på sidelinjen etter å ha røket korsbåndet denne helgen. Foto: Balazs Czagany / MTI

Lyon-spiller Ada Hegerberg er langtidssskadet etter at hun røk korsbåndet i helgen som var.

– Så her er det. Jeg røk korsbåndet denne helgen. Det er et tilbakeslag for meg, men jeg skal jobbe meg gjennom dette med hele hjertet og med full energi. Det beste er enda i vente. Dere ser meg snart, skriver Hegerberg selv på sin Twitter-profil.

