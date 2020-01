Hegerberg ute i lang tid etter skade: – Utrolig kjipt

Ada Hegerberg (24) er langtidsskadet.

Ada Hegerberg (24) må belage seg på en lang tid på sidelinjen etter å ha røket korsbåndet denne helgen. Foto: Balazs Czagany / MTI

Lyon-spiller Ada Hegerberg er langtidsskadet etter at hun røk korsbåndet i helgen som var.

Det opplyser spilleren selv via Twitter. Det var VG som først omtalte saken.

– Så her er det. Jeg røk korsbåndet denne helgen. Det er et tilbakeslag for meg, men jeg skal jobbe meg gjennom dette med hele hjertet og med full energi. Det beste er enda i vente. Dere ser meg snart, skriver Hegerberg selv på sin Twitter-profil.

Hennes franske klubb Lyon opplyser på sitt nettsted at Hegerberg skadet høyrekneet under trening. Dette var også grunnen til at Hegerberg sto over kampen mot Reims søndag. I løpet av de neste dagene vil det bli klart når hun skal opereres.

Samtidig opplyser Lyon at skadeperioden vil være omtrent like lenge som det vanlige for en korsbåndskade. Det vil sannsynligvis holde henne borte fra fotballbanen i minst et halvår.

Fakta Ada Stolsmo Hegerberg: Alder: 24 år (født 10. juli 1995 i Sunndalsøra) Klubb: Lyon Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam. A-landskamper/mål for Norge: 65/38. Vant både i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 mesterligaen med Lyon. Har også bidratt til en lang rekke nasjonale trofeer for den franske storklubben. Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til UEFA-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015–16. I 2018 ble hun tildelt Gullballen som første kvinne. Tildelt BBC-pris som årets spiller i verden 2017 og 2019. Debuterte på landslaget som 16-åring i 2011. Spilte fast da Norge vant EM-sølv i Sverige i 2013. Var en av lagets store stjerner under VM-sluttspillet i 2015 og EM-sluttspillet i 2017, som begge fikk skuffende utfall. Deltok ikke i sommerens VM og har sagt nei til landslagsspill på ubestemt tid. Aktuell: Har røket korsbåndet i det høyre kneet og er ute av spill i flere måneder. (@NTB)

– Utrolig kjipt

– Hun har røket korsbåndet, og det skjedde på lørdagstreningen. Ifølge Ada var det ikke snakk om nærkontakt med noen andre spillere, det skjedde da hun var i ubalanse. Først så klarte de ikke å se at det var noe alvorlig fordi hun har så sterke muskler. Men det var en skikkelig nesestyver, forteller mor Gerd Stolsmo.

Stolsmo forteller at det var en deppet Hegerberg som ringte hjem for å forklare hva som hadde skjedd.

– Huff, stakkar. Det er utrolig kjipt at hun får en slik skade etter å ha vært så god den siste tiden, det kom overraskende. Hun var deppa, men allerede i dag går det bedre. Slike ting skjer med mange store stjerner, så det nytter ikke å grine, sier hun.

Gerd Stolsmo forteller at datteren er veldig motivert for å komme sterkere tilbake. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Motivert

Ifølge moren er dette Hegerbergs første alvorlige skade.

– Hun er veldig motivert for å komme sterkere tilbake, det er slik Adas hjerne fungerer, sier Stolsmo.

– Har dere fått vite hvor lenge hun trolig kommer til å være ute?

– Nei, det er vanskelig å vite. Men det er spillere som har kommet tilbake allerede etter et halvt år. Men jeg tror likevel den største tabben vil være å prøve å komme for fort tilbake, svarer Stolsmo.

