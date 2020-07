Nytt tap for Deila: Må vinne mot Beckhams lag for å gå videre

Gikk på smell på bortebane.

Ronny Deila og hans lag tapte i Florida. Foto: Stephen M. Dowell / Orlando Sentinel

Orlando City - New York City 3–1

Ronny Deila og hans New York City gikk på nok ett nederlag da de ble slått 3-1 av Orlando City natt til torsdag.

Oppgjøret var en del av «MLS is back»-turneringen, som markerer fotballens retur etter koronapausen i USA.

New York City ligger nå sist i sin gruppe og må slå David Beckhams Inter Miami mandag for å ha sjanse til å sikre seg en sluttspillplass.

Laget vil dermed bli nummer tre i gruppen, som gir avansement dersom laget er rangert topp fire blant de tredjeplasserte lagene.

New York fikk en tung start på kampen. Allerede etter ti minutter hadde Orlandos Chris Mueller satt ballen i nettet to ganger. Jesus Medina reduserte like før pause, men Tesho Akindele fastsatte resultatet ti minutter før full tid.

New York City tapte 0-1 mot Philadelphia Union i turneringens første kamp forrige torsdag.

