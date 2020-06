Australia og New Zealand tildelt fotball-VM kvinner i 2023

Australia skal sammen med New Zealand arrangere fotball-VM i 2023. Her er australske Ellie Carpenter og Alanna Kennedy i aksjon mot Isabell Herlovsen og Norge i åttendedelsfinalen i fjorårets VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har bestemt at fotball-VM for kvinner i 2023 skal spilles i Australia og New Zealand.