Telemarksavisa: - Rosenborg la inn bud på U21-landslagsspiller fra Sola

Det skriver Telemarksavisa på overgangsvinduets siste dag.

Ifølge avisen er ikke Odd klare for å gi slipp på en ny venstreback, etter at de solgte to av dem, Thomas Grøgaard og John Kitolano, i løpet av fjorårssesongen.

- Det er selvsagt kjekt hvis de har vist litt interesse, men jeg har fullt fokus på Odd og gleder meg til å ta fatt på en god sesong her, så får vi se hva som skjer, sier Risa selv til Telemarksavisa.

Risa ble omskolert fra angrepsspiller til back da Grøgaard og Kitolano ble solgt.

Rosenborg er tynt besatt på backplass bak Vegar Eggen Hedenstad og Birger Meling. I vinter har Yann-Erik de Lanlay og Gustav Valsvik vært brukt som alternativer på backene.

Adresseavisen er kjent med at Rosenborg har sjekket «ett spor» helt frem til den siste tiden, men - som meldt mandag formiddag - at klubben etter alt å dømme går inn i sesongen uten flere kjøp.

Noe RBK-trener Eirik Horneland også gikk langt i å bekrefte:

– I utgangspunktet skjer det ingenting, sa han.

– Så det betyr at det ikke blir noen spesielt spennende dag sånn sett?

– Jeg tror ikke det skjer noe, nei. Vi må få tilbake spillerne som har vært ute med skade. Det er der vi først og fremst kan forsterke oss, svarte RBK-treneren.

Mandag ettermiddag svarer sportslig leder Stig Inge Bjørnebye slik på spørsmål om Birk Risa:

- Vi kommenterer ikke spillerlogistikk før ting eventuelt er klart.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er ikke klar for å gi slipp på Risa nå.

- Odd er en klubb som selger når prisen er riktig, men vi kan ikke selge noen når vi bare har fem forsvarsspillere, sier han til Telemarksavisa.

Overgangsvinduet i Norge stenger ved midnatt natt til tirsdag 2. april.