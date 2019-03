Hareide om Solskjær-ansettelsen: – Ingenting overrasker meg med den gutten der

– Det er ingenting som overrasker meg med den gutten der, sier Hareide.

– Jeg har allerede sendt ham gratulasjon. Det er jo selvsagt helt fantastisk. Men det er ikke uventet i forhold til de resultatene han har levert siden han kom til Manchester United, fortsetter den tidligere Molde-treneren og nåværende dansk landslagssjef.

– Det virker som om alt har falt til ro der etter at Ole Gunnar kom inn. Det er ikke enkelt for en klubb når resultatene uteblir. Nå virker alt å være helt rolig der, sier Hareide som beskriver det som en ren fornøyelse å følge med på det Solskjær har fått til i Manchester United.

– Hva betyr det for Solskjær nå å få denne jobben fast?

– Det er en fantastisk fjær i hatten, selvsagt. Men det er ingenting som overrasker meg med den gutten der. I løpet av den én og en halv sesongen etter at han kom til Molde i 1995 som spiller, så scoret han 30 mål. På 36 kamper. Og så dro han til Manchester United og lyktes der også. Han har dette DNA-et til United på innsiden av hjertet. Jeg vet at dette har vært en drøm for han. Og nå har han fikset dette også, sier Hareide.

– Så han har oppfylt drømmen sin?

– Ja, jeg tror det er slik det er – at han nå har oppfylt drømmen sin. Og dette er jo virkelig en av de aller ypperste jobbene, sier Hareide.

– Det at han nå har fått en kontrakt på tre år – hva betyr det for hans videre arbeid der?

– I fotball er du egentlig aldri trygg. Tre år gir jo tryggheten for et visst kronebeløp. Men jeg tror ikke det er dette han er opptatt av. Han er opptatt av å lykkes som trener. Det er det det handler om. Og det blåser på toppene. Det kan være veldig fint å være der – men det kan også være knallhardt dersom det ikke går bra. Det presset han er utsatt for er enormt. Men det ser ut som at han trives med det, sier Hareide.

– Du er enig i at han virker komfortabel med jobben?

– Ja, og det blir man sjølsagt når man vinner kamper slik han har gjort.

– Har du truffet ham siden han dro til England?

– Ja, jeg traff ham da jeg var i Leicester og hadde en lengre prat med ham på hotellet der. Han er fortsatt en hyggelig gutt – slik han alltid har vært, sier Hareide.

– Hvordan tror du han vil lykkes framover?

– Det spørs blant annet på hva han får å handle for. Han har helt sikkert tanker om hva han trenger for å gjøre laget bedre. Men han er avhengig av å få beløp fra eierne. Det er ganske store handler i utenlandsk fotball – som han må lykkes med og som skal passe inn i laget. Men jeg tror han har en veldig klar formening om hva han trenger, sier Hareide.

Han tror nyheten om at Solskjær har fått jobben tas svært godt imot i Manchester torsdag.

– Standingen hans der borte er helt enorm. Både blant fansen og i klubben. Langt større enn vi klarer å forestille oss her hjemme. Han har også vist at han kan levere fantastisk gode resultater med United.

– Hvordan tror du det går med Molde uten Solskjær?

– Det tror jeg går helt fint. Erling Moe har gjort dette før. Han skapte gode resultater sist gang han steppet inn. Han har vært i kluvbben lenge og representerer kontinuitet. Klubben kjenner han og vet at det vil fungere med han.

– Vil de fortsatt ha kontakt med Solskjær, tror du?

– Det vil de nok. Men Ole Gunnars fokus nå vil være Manchester United, fullt og helt.