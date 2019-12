Firmino skjøt Liverpool til VM-finale på overtid

Liverpools evne til å avgjøre fotballkamper på tampen gjorde utslaget da Monterrey ble slått i VM-semifinalen. Roberto Firmino ble matchvinner på overtid.

Roberto Firmino jubler etter å ha avgjort VM-semifinalen for Liverpool på overtid. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS / NTB SCANPIX

Monterrey-Liverpool 1–2

Mohamed Salah driblet omgitt av motspillere ute på høyresiden, men vendte til slutt og la ballen ut til Trent Alexander-Arnold, som slo inn på første berøring. Ved nærmeste stolpe dukket Firmino opp og styrte ballen i mål. Da var det spilt 18 sekunder på overtid.

– Alt du trenger er Alisson Becker, sa Jürgen Klopp til BBC rett etter kampen med en vri på en av Liverpool-bandet Beatles' mest kjente sanger. Han ga målvakten mye av æren for seieren.

– Vi kontrollerte spillet i lange perioder, men det var et problem at vi ikke hadde mange defensive spillere på banen. Det viktigste i dag var evnen til å stå imot, og så hadde vi noen gode spillere å kaste inn, sa han.

Jürgen Klopp hyllet Liverpool-keeper Alisson Becker etter onsdagens semifinaleseier i klubb-VM. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS / NTB SCANPIX

Matchvinner Firmino ble byttet inn for Divock Origo i det 85. minutt. Alexander-Arnold, som var nest sist på ballen, kom inn for James Milner kvarteret før slutt. Det var innbytterne som sørget for at Liverpool møter Flamengo i VM-finalen lørdag.

Dermed er det igjen oppskriftsmessig Europas mesterligavinner mot Sør-Amerikas Copa Libertadores-vinner som møtes i finalen, men tirsdag luktet det en stund at Concacafs mesterligavinner kunne ødelegge fotballkontinentenes dominans.

Monterrey hadde hatt de største sjansene i 2. omgang, og Liverpool var i fare for å ryke ut av sin annen turnering på like mange dager etter ligacuptapet tirsdag. Men Klopps menn har i høst gang på gang avgjort kamper helt på slutten, og det skjedde igjen i Doha.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson måtte i aksjon i en uvant rolle som midtstopper fordi Virgil van Dijk lå syk på hotellrommet i Doha. Klopp kunne ikke si om van Dijk blir klar til finalen.

Naby Keita gir Liverpool ledelsen i VM-semifinalen mot Monterrey i Qatar. Foto: Hassan Ammar, AP / NTB scanpix

Svarte med en gang

Liverpool fikk en ønskestart da Naby Keita scoret ledermålet i det 12. minutt, men Monterrey slo tilbake nesten umiddelbart og utlignet ved Rogelio Funes bare to minutter senere. Argentineren er tvillingbror av tidligere Everton-spiller Ramiro.

Bortsett fra Mohamed Salah, som viste mange lekre detaljer, slet Liverpool med å komme opp på nivået laget har for vane å spille på i Premier League, og Concacaf-mesterligavinneren fra Mexico var på høyde sjansemessig selv om Liverpool hadde ballen nesten hele tiden.

Salah glitret ved ledermålet. Han mottok et fremspill fra James Milner feilvendt i mellomrommet og med en motspiller i ryggen, men lot til å ha øyne i nakken da han vendte og vinklet et gjennomspill i bakrommet. Keita løp inn bak ryggen til midtstopper Cesar Montes og scoret alene med keeper.

Monterey søkte bakrom nesten ved hver anledning og fikk betalt for det bare to minutter senere. Et frispark nådde hodet til Stefan Medina, som nikket ballen inn i feltet. Et svakt klareringsforsøk ble nikket frem igjen av Montes, og Jesús Gallardo skjøt på volley. Alisson avverget skuddet, men returen gikk rett til Funes, som var alene i målgården og scoret enkelt.

Rogelio Funes jubler for sitt utligningsmål i VM-semifinalen mot Liverpool. Monterrey-spilleren er tvillingbror av tidligere Everton-forsvarer Ramiro Funes. Foto: Hussein Sayed, AP / NTB scanpix

Gode keepere

Midtveis i første omgang var Liverpool nær ved å ta ledelsen igjen, takket være et nytt flott Salah-fremspill. Denne gangen hælsparket han James Milner alene gjennom. Høyrebacken avsluttet med utsiden fra hjørnet av 5-meteren, men keeper Marcelo Barovero reddet med beinet.

Alisson måtte ved flere anledninger vise klasse i motsatt ende av banen, særlig på noen gode forsøk fra Dorlan Pabon. I det 27. minutt kastet han seg og slo Monterrey-kapteinens harde skudd unna. Ti minutter senere feilet Jordan Henderson i et forsøk på å sette Pabon offside, og Alisson greide så vidt å få fingertuppene på hans innlegg slik at Funes ikke fikk ballen ved lengste stolpe.

I den første omgangens siste minutter ble Keita spilt gjennom av Alex Oxlade-Chamberlain, men keeper Barovero vant duellen.

Pabon og Keita satte begge motstanderens keeper på prøve også tidlig i 2. omgang. Selv om Liverpool hadde nesten 70 prosent ballbesittelse var Alisson den travleste målvakten utover i omgangen. Rodolfo Pizarro ropte på straffe da han gikk over ende i feltet, mens Pabon, Funes og Gallardo prøvde seg med skumle avslutninger.

Jürgen Klopp raste mot Monterreys argentinske trener Antonio Mohamed, som ville ha Joe Gomez utvist med to gule kort. Dommeren ga begge trenerne gult kort.

