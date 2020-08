Carlsen vant etter tabbe av rivalen: – Jeg trengte litt flaks

Magnus Carlsen måtte ut i lynsjakk for å sikre seieren og utligne til 1-1 i finaleserien mot Hikaru Nakamura i Grand Final på hans egen sjakktour.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Magnus Carlsen slo Hikaru Nakamura lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Med svarte brikker vant Nakamura det første partiet etter at Magnus Carlsen hadde brukt elleve minutter på trekk 18. I neste parti ble det en tidlig remis. Nakamura startet best i tredje parti, men et tabbetrekk ga Carlsen overtaket og muligheten til å utligne. Det fjerde partiet endte identisk med det andre. Dermed måtte spillerne møtes i lynsjakk.

Det første av to lynsjakkpartier endte med remis etter at Nakamura ikke lenger kunne gjøre lovlige trekk og dermed var satt i patt. Etter en tabbe av Nakamura kunne Carlsen sikre seieren i andre lynsjakkparti.

– Det var en god følelse å kunne avgjøre. Det første partiet i dag var en katastrofe, og det tredje hadde jeg mer eller mindre tapt. Jeg trengte litt flaks for å komme tilbake, sa Carlsen til Chess24.

Oppgjøret var det andre av inntil sju i finalen i sluttspillet i Magnus Carlsen Chess Tour, for de fire sterkeste spillerne fra de fire tidligere turneringene. Carlsen vant tre av de tidligere turneringene og jager sin fjerde seier.

– Jeg er ikke fornøyd med hvordan jeg har spilt, men jeg tar med meg masse gode følelser og ser positivt på situasjonen, sa Carlsen til TV 2 etter kampen.

Nakamura vant det første oppgjøret fredag etter tre remis og en seier, men spillerne er nå likt før søndagens tredje kamp.

Les også Nakamura imponerte mot Carlsen og tok første stikk i finalen

Lang tenketid

Carlsen fikk en god start på første parti og fikk tidlig en bedre stilling. Han brukte også vesentlig mindre tid på de første 17 trekkene. På trekk 18 brukte han derimot over elleve minutter. Deretter tok amerikaneren over partiet og sikret seg en drømmestart på oppgjøret.

Neste parti ble av det raske slaget. Etter kun 14 trekk var rivalene enige om remis etter trekkgjentakelse.

– Det var et godt valg av Nakamura, men denne gangen funket det ikke, sa Carlsen til TV 2.

I det tredje partiet startet Nakmura best og hadde en noe bedre stilling de første 20 trekkene. Etter et tabbetrekk fikk derimot Carlsen overtaket og klarte etterhvert å presse en bonde helt fram på brettet og fikk dermed to dronninger. Dermed ga Nakamura seg.

STYGT FALL I SYKKELLØP: Stortalent til sykehus

Lynsjakk

Det fjerde og siste hurtigsjakkpartiet ble identisk med det andre og endte i remis etter 14 trekk. Dermed måtte spillerne ut i lynsjakk.

Det første av de to lynsjakkpartiene ble jevnspilt og bølget lenge fram og tilbake. Det så tidlig ut til å gå mot remis, og selv om Carlsen presset på ble det ingen avgjørelse da Nakamura endte i patt.

Nakamura startet best i andre lynsjakkparti, men en tabbe av amerikaneren ga Carlsen overtaket. Dermed kunne den norske sjakkstjernen sikre en meget viktig seier.

Nakamura og Carlsen står nå med hver sin seier i finalen. Førstemann som vinner fire kamper innkasserer tittelen og seierspremien på 2,7 millioner kroner.